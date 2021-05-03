Сезон фонтанов открылся в Хабаровске Фото: Влада ШОХИРЕВА

Первого мая в Хабаровске открылся сезон фонтанов. Традиционно самое большое количество зрителей привлекли городские пруды, где прошло водно-лазерное шоу.

В этом году фонтаны затанцевали совершенно по-новому: зрители увидели целый мультфильм в лазерном исполнении, который заинтересовал не только детей, но и взрослых.

Сезон фонтанов открылся в Хабаровске Фото: Влада ШОХИРЕВА

- Мы с друзьями приезжаем на открытие фонтанов каждый год, - говорит хабаровчанка Валерия Клюева. - В этом году, конечно, погода немного подвела, но все равно было круто. Красивое, яркое лазерное шоу.

Напомним, что светомузыкальный фонтанный комплекс входит в число самых больших не только в России, но в Европе, его длина достигает 220 метров, он включает в себя 148 форсунок, 320 светильников, 45 шкафов управления подсветкой и 31 насос. А максимальная высота фонтанных струй достигает 35 метров.

Сезон фонтанов открылся в Хабаровске Фото: Влада ШОХИРЕВА

Фонтанный комплекс радует жителей и гостей города своими программами уже десятый год.

- Это просто вау, какая красота! – восторженно восклицает жительница Хабаровска Анастасия Аристова. - Очень рада, что у нас в городе есть такой комплекс. У меня друзья из Комсомольска даже специально приехали, чтобы первый раз увидеть это шоу.

Одновременно с городскими прудами фонтаны заработали еще в нескольких местах по всему краевому центру – возле кинотеатра «Дружба», на Привокзальной площади, в переулке Топографическом и в детском парке имени Гайдара.

Фонтаны продолжат свою работу вплоть до наступления холодов.