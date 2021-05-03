Третий день фестиваля-ярмарки «АмурФест.Весна» прошел в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

Сегодня, 3 мая, в Хабаровске состоялся еще один день фестиваля-ярмарки «АмурФест.Весна». На этот раз массовые гуляния прошли на набережной стадиона имени В.И. Ленина. Городские мастера и мастер-классы расположились возле «Ракушки», творческая программа была представлена на главной сцене возле колеса обозрения.

Мероприятие было создано и для творческих коллективов Фото: Вера ПИДЧЕНКО

– Фестиваль-ярмарка «АмурФест.Весна» – это первый большой фестиваль, который проходит после пандемии. Он был организован для поддержки малого бизнеса, ведь многие предприниматели пострадали во время пандемии ковида. Также мероприятие было сделано и для творческих коллективов, которые репетировали, готовили новые программы. Мы постарались распределить их номера на все дни, чтобы дать возможность выступить всем. В дальнейшем планируется и дальше организовывать фестивали, похожие на этот – «АмурФест.Лето», «АмурФест.Осень». Как вы понимаете, на каждый сезон, – рассказала Дарья Вдовина, режиссер Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, ведущая мероприятия «АмурФест.Весна».

В рамках мероприятия действовала «Улица добра» – место возле «Ракушки», где расположилось большое количество мини-лавок. В них городские мастера представили украшения и игрушки собственного изготовления, головные уборы из лент, фигурки из разных материалов, мед. На этой «улице» был свой Хотабыч – мастер изготовления предметов из дерева, а также художник, рисующий на виниловых пластинках.

На «Улице добра» был свой Хотабыч Фото: Вера ПИДЧЕНКО

– Хотабыч – это мой псевдоним. Его я взял, когда приехал в Хабаровск в компании байкеров. Изначально он был без буквы «ы», но вскоре я его изменил. Псевдоним стал хорошим образом, творящим актуальные и уникальные бытийные чудеса. Изготовлением предметов из дерева я увлекаюсь больше тридцати трех лет, профессионально начал заниматься этим в 2009 году. Тогда я оформил церковь в селе Возжаевка в Белогорском районе Амурской области. На фестивале-ярмарке вместе с женой мы решили представить гостям гребешки, ложки и чай собственного изготовления. Также хотелось показать свое творчество – разрисованные виниловые пластинки, – рассказал Хотабыч.

Рядом с «Улицей добра» расположилось сразу несколько мастер-классов. Так, для юных жителей города была предоставлена возможность разрисовать большую картину фломастерами, украсить маленькие фигурки с помощью техники тамповка. Большой интерес хабаровчан вызвал мастер-класс «Игра на бубне», который проводила Анна Гончарова, мастер декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Хабаровского края.

Большой интерес хабаровчан вызвал мастер-класс «Игра на бубне» Фото: Вера ПИДЧЕНКО

– Я увлеклась изготовлением бубнов давно. В данном случае он является музыкальным инструментом, который несет особую энергетику за счет того, что при ударе в него происходят вибрации – природный звук, который сам по себе живой. На фестивале-ярмарке я проводила бубно-терапию с самого первого дня. Провожу свой мастер-класс уже третий день. Люди получают определенный заряд, происходит обогащение энергетического поля человека, начинают работать в полной мере внутренние органы, – поделилась Анна Гончарова.

На мероприятии свою площадку представила и Федерация спортивного метания ножа Хабаровского края. Каждый житель города мог подойти и попробовать свои силы в метании ножей под пристальным вниманием тренеров. По словам Быкова Сергея, руководителя федерации, основная задача – популяризация данного вида спорта, так как признавать его стали относительно недавно.

Каждый житель города мог подойти и попробовать свои силы в метании ножей Фото: Вера ПИДЧЕНКО

На главной сцене набережной с самого утра для хабаровчан выступали творческие коллективы города, такие как театр песни «АртДепо», образцовый ансамбль эстрадного танца «Вдохновение», цирковая студия «Юная плеяда», шоу-группа «Планета Голливуд», образцовый хореографический ансамбль «Радуга», центр танца «ПроДвижение», вокальный ансамбль «Стиль» и «Вдохновение». Завершили творческую программу фестиваля-ярмарки «АмурФест.Весна» музыканты духового оркестра КДД «Русь» под управлением Тараса Юричина.