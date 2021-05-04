«Будет сильный дождь и ветер»: Галина Брынцева о погоде с 5 по 9 мая в Хабаровском крае

Весна выдалась отнюдь не теплой и солнечной, быть может лето исправит ситуацию Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На дворе уже май месяц, а весенняя погода все никак не может установиться в Хабаровском крае. Циклон за циклоном накрывают регион и несут с собой то сильный ветер, то проливные дожди, то понижение температуры. С надеждой смотрим в ближайшее будущее, ждем сигнала о потеплении, но… Что преподнесет нам погода в дни с 5 по 9 мая? Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, сообщила не очень радостные погодные вести.

- Завтра у нас ожидаются дожди, временами достаточно сильные. Ветер тоже не слабый, скорость будет достигать 9-14 метров в секунду. Днем довольно прохладно, примерно 8-10 градусов со знаком плюс, - рассказала Галина Брынцева «Комсомолке». - Ночные температуры будут стоять на отметке в +1 +3 градуса.

Спикер добавила, что в край идет западный циклон. Сейчас он царствует над Амурской областью, а завтра сместится уже к нам в регион. В южных и центральных районах края дожди только завтра, 6 мая - без существенных осадков. Восточные и северные районы региона пострадают больше, здесь и 6 числа сильные дожди и ветер. На побережье Татарского пролива порывы ветра со скоростью до 15-20 метров в секунду.

- 7 и 8 мая мы немножко передохнем, а вот 9 мая всю территорию края накроет новый циклон. Хотя дожди будут не столь интенсивные, но моросить будут продолжительное время, - добавила Галина Брынцева.

Не получится в этом году у жителей нашего края встретить май так, как хотелось бы. Погода не особенно радует, но до лета осталось еще совсем чуть-чуть, поэтому остается только надеяться, что оно не подведет.