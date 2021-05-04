Билеты в кино и визит в фитнес-клуб будут давать за прививку от коронавируса в Хабаровском крае

Жители края могут привиться от коронавируса и получить приятный бонус Фото: Олег ЗОЛОТО

Мотивация к массовой вакцинации приобретает все новые формы. Сейчас в Хабаровском крае рассматривают вопрос о выдаче бонуса тем, кто поставит прививку от коронавируса. Так, предложено давать билеты в кино, театр, бассейн и на другие культмассовые мероприятия за вакцинацию. Эта тема была поднята 4 мая на очередном заседании оперативного коронавирусного штаба. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В числе стимулирующих мер - скидки на чек в ресторанах и кафе края, во время майских праздников тем, кто поставил прививку от коронавируса, раздавали яйца, куличи и пряники. На Чукотке за прививку дают деньги - по две тысячи рублей, а в Магадане - по тысяче рублей.

За последнюю неделю в регионе ковид диагностировали 160 жителям. Причем основная масса заболевших - это люди от 50 лет. Чаще всего коронавирус проявляется в форме пневмонии и ОРВИ. Особенно внимание заострили на обстановке в Алонке, в Верхнебуреинском районе. Здесь целая семья болеет коронавирусом. В связи с этим там ввели ограничения, в частности на выезд из поселка и проведение массовых сборищ.

Ситуация с заболеваемостью сейчас неустойчивая, в Москве растет число заболевших, волна дойдет до Хабаровского края через три-четыре недели. В этой связи нужно продолжать вакцинацию в том же ритме. За майские праздники прививку поставили порядка 1600 возрастных жителей. В помощь людям работают выездные бригады. В Кукан ездила такая команда и поставила прививку сотне жителей. Всего в регионе привились от ковида уже почти 83 тысячи человек. Открыты 62 пункта вакцинации и на старте 74 выездные бригады.

- Накануне мы получили дополнительную партию вакцины. К нам поступило 810 доз «ЭпиВакКорона» от новосибирского производителя. Вакцину распределили по медицинским организациям. Всего с момента вакцинации в регион поставлено более 146 тысяч доз вакцины. Все медицинские организации, участвующие в этом процессе, вакциной обеспечены, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения.

Нарастить темпы вакцинации - приоритетная задача для краевых властей, так как лишь коллективный иммунитет может убить вирус.

Публикуем список ресторанов и кафе, где можно получить скидку на чек:

- Ресторан «Ханами» - 10% (Тургенева, 48).

- Сеть столовых «Ложка» - 10% (Ленинградская, 58, Дикопольцева, 29, Карла Маркса, 68, Шевченко, 6А).

- «Темпо Пицца» - 10% (Муравьева Амурского 36, Дикопольцева, 29).

- «Куши Суши» - 15% (Ленинградская, 29).

- Кафе «Гости» - 10% (Ленинградская, 18).

- Кафе «Иван Ван» - 10% (Ленина, 31).

- Ресторан «Режент» - 10% (Амурский б-р, 43).

- Ресторан «Версаль» - 10% (Амурский б-р, 46А).

- Кафе «Ирон Кабис» - 10% (Дзержинского, 65).

- Кафе «Колба#Сабар» - 10% (Муравьева-Амурского, 4).

- Кафе «Аль Денте» - 10% (Ленина, 51, Муравьева-Амурского, 31).

- Кафе «Сокольники» - 10% (Алексеевская, 31).

- Магазин «Аромасервис» - 10% (Серышева, 22).

- Кафе «Шангрила» - 10% (Выборгская, 55А).

- Кафе «Сахли» - 10% (Волочаевская,11).

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