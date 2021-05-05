Как будут ходить на 9 мая автобусы в Хабаровске в 2021 году Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Стало известно, как будет работать общественный транспорт на День Победы в Хабаровске. Утром, 9 мая, с 7:30 до 12:30 автобусы и троллейбусы изменят маршрут движения.

Так, троллейбус №1 будет передвигаться от остановки «Аэропорт» до улицы Московской.

Трамваи №1 и №2 поедут по маршруту «Химфармзавод - Индустриально-экономический колледж» и «Картонно-рубероидный завод - Индустриально-экономический колледж».

Изменится маршрут автобусов №№ 11, 13, 14, 19, 21, 26, 28, 29К, 29П, 34, 42, 55, 56, 58, 61, 70, 80, 82, 89. Во время движения колонны по улице Муравьева-Амурского до площади Славы изменится движение автобусов №№ 1Л, 1С, 8, 10, 17, 23, 29К, 29П, 33, 49, 71, 73, 80, 83, 83П.

Движение общественного транспорта будет продлено до 23:30. В частности ездить дольше будут автобусы №№ 1Л, 1С, 8, 21, 23, 29К, 29П, трамвай №1, а также троллейбус №1.

Дополнительно будут организованы вечерние рейсы:

- в районе Комсомольской площади автобусов №№ 10, 14, 19, 21, 25, 26, 34, 55, 56, 58, 82, 83П, а также троллейбуса №1;

- на остановке «Флегонтова» автобусов №3 10, 56, 71, 73, 83П;

- на остановке «Парк имени Гагарина» автобусов №№ 34, 33, трамвая №1;

- на остановке «Запарина» автобуса №33;

- на остановке «Агентство Аэрофлота» автобуса №71;

- на остановке «Управление ДВЖД» автобуса №23;

- на остановке «Речной вокзал» автобусов №№ 73, 80;

- на остановке «Школа №43» автобуса №49 (в направлении Северного микрорайона);

- на остановке «Калинина» автобуса №10;

- на остановке «Уссурийский бульвар» автобусов №№ 25, 88.

Дополнительную информацию о том, как будут ходить на 9 Мая автобусы в Хабаровске, можно получить у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 8 (4212) 45-00-56.