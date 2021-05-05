Спустя час после рождения не смогла сама дышать: новорожденную девочку спасают врачи в Хабаровске

Когда девочку стабилизируют, к ней приедет мама Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вечером, 27 апреля 2021 года, в биробиджанской больнице на свет родился желанный для матери ребенок, девочка, но намного раньше положенного срока - на 35 неделе. По шкале Апгара - на 8/9 баллов, очень даже неплохо! Это значит, что малышка родилась здоровой. Но… прошло около часа, и ребенку стало тяжело дышать, он посерел, затем посинел, потом побледнел. Диагноз «Дыхательная недостаточность».

НЕСТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛЫЙ

Врачи тогда приняли решение задействовать респираторное дыхание, но и эта мера не помогла - ребенка подключили к аппарату искусственного вентилирования легких. Врачи Биробиджанского роддома связались с Перинатальным центром в Хабаровске, и коллеги забрали малыша на дистанционное ведение - консультирование несколько раз в сутки и по факту изменений.

- Ребенок у них не очень хорошо отвечал на терапию, оставался нестабильно тяжелым, дообследовать на месте и понять, в чем причина такого состояния, было невозможно. Лучше малышу не становилось, поэтому коллеги обратились в санавиацию, и ребенка привезли сюда, - рассказывает «КП» Александр Хижняк, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных с выездными анестезиолого- реанимационными неонатальными бригадами КГБУЗ «Перинатальный центр». - Сейчас малыш все еще находится на аппарате ИВЛ, вкупе с легочной гипертензией у него сердечно-сосудистая недостаточность, но его состояние уже можно оценить как имеющее положительную динамику.

ЕЩЕ НА ИВЛ

Девочку обследуют, у нее взяли все анализы и ждут окончательных результатов. В Хабаровске малышка стала получать необходимую терапию, хотя все еще остается на искусственном вентилировании легких. Кормят ее внутривенно.

- Если ребенок родился раньше срока, значит что-то было не так, значит ему стало некомфортно. Чаще всего преждевременные роды начинаются, если малыш пережил инфекцию, которая могла нарушить плаценту, - добавил Александр Хижняк.

Мама малышки звонит в центр по несколько раз в день. После того, как девочку стабилизируют, она приедет, и они вместе переведутся в отделение патологии.