Затерянные во льдах: в Магадане спасли потерявшихся в море детей, которых приютил смотритель маяка

На маяке ребят застали уставшими, но сытыми и согретыми Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане утром 5 мая успешно завершилась поисково-спасательная операция. Компанию морских вояжеров, потерявшихся и не выходивших на связь, нашли в бухте Гертнера, на маяке. Среди путешественников было двое взрослых и трое детей, в том числе девочка 6 лет. Предположительно среди компании были отец с дочкой и сыном и друзья парня.

- Компания не первый раз выходит в море. Чаще всего они отправляются в бухту Нагаева, где отдыхают в местных домиках. Когда ребята отправляются туда, с ними всегда есть мобильная связь, молодежь даже обменивается фотографиями с места и звонит. В этот раз в назначенное время ребята на связь не вышли, - рассказала спасателям мать одного из ребят.

Чтобы пробраться к бухте Нагаева, лодка должна обогнуть мыс Чирикова по открытому морю, но горе-путешественники дотуда не дошли. Оказалось, двигатель сломался, на веслах компания стала возвращаться и дошла до бухты Гертнера, где располагался маяк. Смотритель увидел заплутавших, помог им причалить и приютил. Оттуда они смогли позвонить своим родственникам уже вчера, поздно вечером.

- Мы искали днем, курсировали по морю на лодках, затем искали в бухте Светлой, которая находится за сопкой, там потребовались снегоходы, двумя группами мы прошли эту бухту, так как предположили, что вояжеры здесь. Сотовой связи в бухте нет, - рассказал Алексей Коваль, врио начальника Магаданского филиала ДВРПСО.

Осложняла поиски плохая погода. Море в этот день штормило, лед поджало на берегу. После звонка с маяка отлегло, и в пять утра спасатели выехали на место временного пристанища вояжеров.

Ребят доставили на сушу, где их уже ждала родня Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Когда спасатели прибыли на маяк, ребят они застали уставшими, но сытыми и согретыми. К моменту приезда они успели поспать и поесть. Четверых участников путешествия забрали на сушу, где их уже ждали родственники. «Капитан корабля» ехать отказался, сослался на необходимость остаться и починить мотор лодки.