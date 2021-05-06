«На рыбалку пошли»: семейство медведей перебежало трассу и скрылось в лесу в Николаевском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соцсети облетело видео, главными героями которого стали бурые медведи. Ни на кого животные не напали, под колеса машины не бросались. Просто дружно гуляли всей семьей в лесу в районе дороги, ведущей из села Чныррах.

Село находится на левом берегу Амура, практически у самого его устья. Река здесь постепенно освобождается ото льда, а проголодавшиеся медведи поджидают открытие сезона рыбалки. Такое семейство косолапых встретили проезжавшие мимо автомобилисты. Медведи спокойно переходили дорогу, завидели кряхтящую машину и бросились наутек. Любопытные парни решили проверить мишек и сняли их на видео.

- Ой, их много там! Остановись, - говорит автор видео.

- Их там целая семейка. Это медведица с медвежатами! - добавляет водитель автомобиля.

Водитель лишь замедлил ход движения, чтобы его друг смог снять несколько кадров. Полностью останавливаться и выходить к косолапым мужчины не стали. Все же беспокоить диких животных - не лучшая идея. Бурые мишки бежали достаточно быстро, поэтому оценить количество, а тем более возраст косолапых было сложно.

За первые два часа видео бегущих медвежат собрало несколько тысяч просмотров. Судя по комментариям, местные жители вовсе не удивились такому поведению медвежьей семьи.

- Это их дом, - написал в комментариях пользователь.

Некоторые выдвинули версии, куда так торопится семейка медведей.

- На рыбалку пошли, - написала жительница Хабаровского края.

Эксперты напоминают, что водителям необходимо быть осторожными на дорогах, дабы избежать трагедий. Медведей и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.