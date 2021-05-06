«Наконец ощущаю себя девушкой, а не солдатом»: обгоревшая в детстве комсомольчанка Света Уголек стала фотомоделью

Двадцатилетняя уроженка Комсомольска-на-Амуре Светлана Алексеева не похожа на всех своих сверстников. В четыре года она получила ожоги 45% поверхности тела. В девять лет занялась проституцией. В 12 оказалась в детском доме. А в 17 стала известна на всю страну. Только уже не как комсомольчанка Света Алексеева, а как модель Света Уголек.

И вспыхнет пламя

Родилась Света в полной семье, где были и папа, и мама. Но, увы, воспитывать дочку одному из родителей не удалось. Отец Светы погиб в пожаре, когда ей был всего год. Какое-то время у девочки была только мама. Но вскоре отцу нашлась замена в лице нового ухажера матери. С ним и проводила все свое время глава семейства за бутылкой-другой горячительных напитков. Горе-родителям было невдомек до того, что ребенку нужны уход, внимание и присутствие взрослых. Это доказал случай.

В 2004 году, когда Свете было только четыре года, родительница отправилась в магазин за пельменями. Шопинг растянулся, по пути дама решила заглянуть к своему мужчине, чтобы выпить на брудершафт. В тот период в доме, где жила Света, отключили электричество за неуплату. Ближе к вечеру девочка зажгла свечу, так как боялась темноты.

- В какой-то момент я увидела на своей синтетической ночнушке ниточку и решила ее опалить, так как видела, что так обычно делают взрослые. Естественно, я не понимала, что могу сгореть. Ниточка прогорела, но огонь не погас и стал подниматься выше. Я подумала, что можно было бы снять платье, но побоялась, что у меня загорятся волосы. После того, как догорел гипюр, из которого и торчала злополучная нитка, нейлон моментально вспыхнул на мне и начал тлеть. Каким-то чудом я сама себя потушила, - сказала на одном из шоу Света Уголек.

Вернувшись домой, мать ударилась в слезы и попыталась сорвать с ребенка сгоревшую ночнушку. Поняв, что все не так просто, родительница вызвала скорую помощь. Врачи сразу же огласили вердикт – ребенок не выживет. Но не тут-то было.

- Кома, пересадки кожи, переливание, инвалидность, заново училась ходить и говорить, - пишет в своем блоге Света.

Ожоги заполнили 45% тела ребенка. А из-за сильного повреждения тканей, девочка на всю жизнь осталась без груди.

Продажа тела за еду

С этого периода проблемы в жизни девочки стали нарастать, как снежный ком. Началось все с матери.

- Она очень часто пила и в эти моменты становилась агрессивной. При этом чаще всего она пыталась меня убить. В первый раз мама ударила меня, когда я еще была грудничком, - вспоминает Света.

Ситуация накалялась в доме Алексеевых. Мать то и дело нападала на ребенка. Однажды кинула в Свету тесак для рыбы. Нож задел два зуба, оставил царапину на щеке и застрял во рту. После этого мать пыталась утопить девочку в ванной, выдавливала ей глаза, душила и избивала разными предметами. Причину мать назвала лишь спустя годы – воровство, вши, плохое поведение. Воровала Света еду и деньги на одежду. А после знакомства с 13-летней девочкой из малообеспеченной семьи и вовсе ввязалась в торговлю собственным телом. Изнасилования начались, когда девочке было девять лет. Толком не понимая, что от нее хотят мужчины, Света просто позволяла делать с собой то, что им взбредет в голову. За это ей давали 500 рублей.

Так появился Уголек

В 12 лет начался новый этап в жизни Светы. После долгих скитаний и борьбы за свободу, мать Алексеевой лишили родительских прав, и девочку определили в детский дом. Там жизнь не была сладкой из-за типичной для таких заведений дедовщины. Но когда старшие ребята выпустились, травля в стенах нового дома закончилась. Зато начался буллинг со стороны одноклассников.

- Я всегда считала, что люди действительно правы и я не такая, как все, и это значит, что я не достойна какой-то нормальной жизни. Я не могла ходить в открытой одежде. Всегда старалась одеваться закрыто, чтобы не провоцировать людей на оскорбления, - рассказывает Света в одном из интервью.

Утешение девушка смогла найти в одной из плохих компаний. С друзьями можно было прогулять школу, выпить спиртное. Там же родился ее псевдоним Уголек. Так Свету нарек один парень из компании. Буквально недавно Света рассказала на интервью, что тот парень изнасиловал ее и запретил кому-либо об этом рассказывать. Угрожал, что если кто-то узнает о таком «позоре», девушку нарекут шлюхой.

Примерно в этот же промежуток жизни Света Уголек прошла лечение в психиатрической больнице, влюбилась и сбежала из детского дома.

Любовь спасет мир

Именно с появлением первой любви девушка изменила взгляд на себя и жизнь. К своему избраннику, с которым познакомилась на одном из форумов, Света сбежала из детского дома в Москву. Ей тогда еще не было 18 лет, поэтому беглянку объявили в федеральный розыск и вернули обратно на Дальний Восток. Но до этого уникальная Света Уголек успела поучаствовать в нескольких фотосессиях, которые разлетелись во всему интернету и сделали ее знаменитой. Выпустившись из детдома Алексеева вернулась в Москву и продолжила карьеру модели.

- Все люди с ожогами как-то скрывают это. Ведь тяжело, когда ты отличаешься. Даже если тебя не будут унижать, ты сам будешь страдать от комплексов, - отмечает Света.

Изменить свою жизнь Света смогла благодаря любви и работе специалистов. Некоторое время уже в Москве у комсомольчанки были кризис и депрессия, но это удалось преодолеть. Благодаря гипнозу на приемах у кризисного психолога Алексеева смогла восстановить психику, сняла квартиру и оплатила учебу.

- Прошло напряжение в теле, а оно у меня было от стоп до кончиков волос. Секс стал удовольствием. Парень отмечает, что я из суровой превратилась в ласковую. Сама себя теперь ощущаю девушкой, а не солдатом. Даже впервые в жизни прочувствовала, что такое ПМС. Запивала выпечку газировкой, хотя обычно такого не делаю, - пишет в своем аккаунте в соцсети Уголек.

Совсем скоро, 14 мая, Света отметит 21-летие. Девушка гордится тем, что смогла изменить свою жизнь и разрушить стереотипы в головах людей, а главное - своей.