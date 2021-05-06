Чемпионат России по баскетболу 3х3 впервые прошел в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

5 мая в Хабаровске прошел первый соревновательный день чемпионата России по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В Универсальном краевом спортивном комплексе собрались спортсмены со всей России: из Казани, Иваново, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и многих других городов. Главным организатором чемпионата выступила Российская Федерация баскетбола, спортивное событие поддержали правительство Хабаровского края, Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края и краевая общественная организация «Федерация баскетбола Хабаровского края».

Чемпионат России по баскетболу 3х3 впервые прошел в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

Чемпионат России по баскетболу 3х3 в Хабаровске проводится впервые. 5 мая состоялись игры группового этапа, отличительной особенность которых было то, что команды выходили в тандем, состоящий из двух туров. В соревнованиях приняло участие 20 команд: восемь женских и 12 мужских. Наш регион на чемпионате представляла команда «Ерофей-про», в состав которой вошли: Алексей Лахменко, Илья Сидоренко, Илья Рожков и Михаил Бойко.

Начало серии игр положили женские команды. В каждом матче между девушками на протяжении десяти минут происходила серьезная борьба. Особенно напряженными были последние 30 секунд, так как от финальных действий зависел исход игры. Например, возможностью вырвать победу за десять секунд до конца матча воспользовались участницы команды «Энергия» из Иваново. 17-й заброшенный в корзину мяч принес им победу над «МБА» из Москвы.

Чемпионат России по баскетболу 3х3 впервые прошел в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

- К соревнованиям мы готовились около десяти месяцев. Для нас это масштабное и важное событие. В конце матча было волнительно, так как мы не знали, каким будет исход, всю игру мы шли вплотную с «МБА». Впереди еще несколько игр, так что радоваться пока рано, - рассказала Александра Чупрова, участница команды «Энергия».

По мере того, как приближались игры «Ерофей-про» с командами Warface (Ухта) и «Бионорд» (Пермь), зрителей на трибунах становилось все больше и больше. Их интерес подогревали ведущие, которые рассказывали о том, как именно играла хабаровская команда на соревнованиях в других городах, когда она выйдет и сыграет в вечерних матчах на чемпионате.

В 18:27 на сцену вышли хабаровские спортсмены, и зал взорвался бурными овациями. Со всех трибун зрители скандировали: «Ерофей», «Ерофей!». Не утихали они и во время игр.

Первая игра для участников команды «Ерофей-про» прошла не в их пользу. В начале они вели счет, однако ближе к концу хабаровские баскетболисты начали сдавать позиции игрокам из Warface. До последней секунды команды шли вплотную, однако несколько бросков с трехочковой линии Владимира Можаровского (Warface) определили исход мачта - счет 23:20 в пользу команды из Ухты. Такой конец игры расстроил всех зрителей, в зале послышались неодобрительные вздохи. Однако все остались на местах, ведь впереди «Ерофей-про» ожидал еще один матч.

Чемпионат России по баскетболу 3х3 впервые прошел в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

В следующей игре хабаровским баскетболистам предстояло сыграть с «Бионорд» из Перми. Матч начался с нескольких опережающих бросков мяча в кольцо со стороны противников, однако через некоторое время хабаровчане стали вырывать победу. С каждым заброшенным мячом трибуны гудели все сильнее и сильнее. Кто-то кричал: «Мимо!», когда к кольцу приближались пермские баскетболисты, кто-то: «Давай!», когда хабаровчане вырывали мяч у соперников. Конец игры стал непредсказуемым. Из-за большого количества фолов со стороны «Бионорд» участникам команды «Ерофей-про» было предоставлено большое количество штрафных, после которых итоговый бросок в кольцо помог одержать победу - счет 21:16 в пользу хабаровского «Ерофей-про». Трибуны встали и радостно кричали в знак победы соотечественников.

Завершающим матчем первого дня чемпионата России по баскетболу 3х3 стала игра команд «Три звездочки Пахра» и «ЦОП-Нева», итогом которой был счет 19:13 в пользу первой команды. Следующие игры состоятся уже завтра, 6 мая. В 15:40 в Универсальном краевом спортивном комплексе начнутся матчи плей-офф, в том числе и для команды «Ерофей-про». Победитель чемпионата получит путевку на соревнования Masters FIBA 3x3 и Challengers FIBA 3x3.