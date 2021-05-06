«Мы были лучшими друзьями»: магаданец, ставший инвалидом после аварии, нашел свою собаку спустя три года

Во время разрыва голубоглазый пес стал неким трофеем, правда, ненужным Фото: Предоставлено героем публикации

Несколько лет назад магаданец Денис Антипов повстречал девушку, с которой начал строить семейную жизнь. Отношения расцветали, влюбленные решили завести собаку. Но, как это иногда бывает, совместного быта построить не удалось и пара рассталась. Во время разрыва голубоглазый пес стал неким трофеем, правда, ненужным.

УМАН

Собака появилась в семье Дениса в 2015 году еще щенком. Парень увидел объявление о продаже якутских лаек и понял, что одна из этих милых мордашек должна радовать его каждый день. Пара взяла себе мальчика, псу дали красивое имя Уман.

Собака появилась в семье Дениса в 2015 году еще щенком Фото: Предоставлено героем публикации

- Мы с Уманом сразу стали друзьями. Он выбрал меня в хозяева и всегда слушался. Пес был со мной везде: на рыбалке, на природе, за грибами, за ягодами. Для такой собаки побегать только в удовольствие, - рассказал «КП» Денис Антипов.

В 2017 году в жизни молодого и успешного парня началась полоса неудач. После почти двух лет отношений Денис расстался с возлюбленной, которая прихватила и его лучшего друга - Умана. Девушка наотрез отказалась отдавать собаку, разрешала гулять с ним по выходным, брать на природу.

- Я рассчитывал, что рано или поздно заберу собаку. Сперва хотел решить квартирный вопрос, но не успел - в сентябре 2017 года попал в аварию… - продолжил Денис.

ПУСТОТА И КОМА

В тот роковой день парень ехал по трассе по делам. Внезапно лопается колесо, машину резко заносит, авто переворачивается. Денис очнулся, вися вниз головой. Он пытался звать на помощь, пытался выбраться, но тщетно. Дальше он помнит отрывками.

Пес был с Денисом везде: на рыбалке, на природе, за грибами, за ягодами Фото: Предоставлено героем публикации

- Помню приемник в больнице, голоса реаниматологов и все. Дальше кома длиной в один месяц, - поделился магаданец.

В той аварии Денис получил много травм, самые серьезные из них пришлись на позвоночник - парень парализован на 70 процентов. Тогда манаданец не хотел принимать новые обстоятельства, ненавидел нового себя и не хотел жить. О собаке в такие моменты думается в последний момент.

Денис достоин уважения: он смог справиться и принять новую жизнь, в которой нашлось место для старого голубоглазого друга. Но сначала предстояло его отыскать.

БЕЗДОМНЫЙ

- В 2018 году сестра захотела забрать пса у бывшей девушки. Последняя на это сказала, что не отдаст его никогда, ни за что и никому. Я со спокойной душой думал, что собака у нее, смирился с мыслью, что с псом мне не увидеться. Но я знал: Уман в неплохих руках, - продолжает Денис.

Пес спасался от морозов, добывал еду, дрался Фото: Предоставлено героем публикации

Оказалось, что лайка уже не первый месяц «кочевала» по друзьям и знакомым. Бывшая девушка парня отдала Умана знакомым и уехала из Магадана. В итоге пес прошел через несколько семей и оказался в Омсукчане, в 600 километрах от столицы Колымы.

- Последним хозяином Умана стала подруга бывшей девушки, с которой я поддерживаю общение. Она написала, что физически не справляется с собакой: у нее двое детей и две кошки. Девушка отдала пса в приют, - добавил парень.

В приюте из Умана сделали бездомного пса. Его стерилизовали, повесили на ухо желтую бирку и выгнали восвояси. Пес спасался от морозов (минимальная температура воздуха доходила до -13 градусов), добывал еду, дрался с прожженными уличными собаками. Часто Умана видела бывшая хозяйка у своего дома. И сердце кровью обливалось.

ВОССОЕДИНЕНИЕ ДРУЗЕЙ

Решать вопрос с псом нужно было срочно, иначе он бы не выжил в столь суровых условиях. Проблема заключалась в том, что Денис фактически живет на два города - Магадан и Новосибирск, где проходит реабилитацию после аварии. В среднем ему с семьей приходится летать по десять раз в год.

- Мы посовещались с семьей и решили, что собака в период нашего отсутствия может жить у сестры, поэтому пса заберем домой. Я попросил последнюю хозяйку поймать пса, затем его забрал товарищ и привез ко мне, - рассказал магаданец.

В 2018 году сестра Дениса захотела забрать пса у бывшей девушки Фото: Предоставлено героем публикации

Воссоединение было скомканным: после трех лет скитаний Уман не признал хозяина. Но стоило псу немного отойти от приключений, как в памяти оживились образы из прошлого. Сейчас Уман - статная лайка и сильно отличается от той бездомной и покусанной дворняги, которая переступила порог дома Дениса.

Теперь старые друзья вместе. Оказалось, что Уман помнит все команды, которые когда-то учил с хозяином. Пес смог договориться о нейтралитете с 18-летней кошкой и обожает, когда его чешут гости.