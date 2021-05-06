Программа на 9 мая 2021 года в Хабаровске: самое интересное Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День Победы во всех уголках нашей страны всегда проходит с размахом, грандиозно. В прошлом году из-за пандемии хабаровчане лишились зрелищного события, в этом году день обещает быть насыщенным. В преддверии 9 Мая стоит определиться, какие мероприятия посетить. Программа на 9 Мая 2021 года в Хабаровске состоит не только из марша военнослужащих и парада военной техники и авиации, в городе и крае будут чествовать Победу салютом, реконструируют битву и, конечно, поздравят ветеранов.

ПАРАД

Одним из ключевых событий в программе на 9 мая 2021 года в Хабаровске станет традиционно военный парад на главной площади. По улице маршем пройдут 3750 человек и проедут 159 военных машин, при ясной погоде состоится также авиационный парад из 30 единиц. Начало парада назначено на 10 часов утра.

МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ

8 и 9 мая город ждут тематические праздничные концерты. Так, 8 мая в 15:00 начнется марафон хоров «Майский вальс», а 9 мая в 13:00 - праздничный концерт самодеятельных коллективов. Пройдут они на городской набережной.

Программа на 9 Мая 2021 года в Хабаровске включает в себя и реконструкцию знакового боя под Берлином. Она состоится в День Победы в парке «Динамо». Помимо имитации боя там же пройдет несколько мероприятий, приуроченных к дате. Начнется программа в 15:00 с концерта при участии ветеранов. В парке сделают тематические фотозоны, организуют выставки и проведут мастер-классы, угостят солдатской кашей. На площади «Город воинской славы» в День Победы создадут атмосферу 40-х годов. Здесь будет звучать популярная музыка той эпохи, и пары на площади станцуют традиционный вальс. Начало в 18:00, 9 мая.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

Завершится День Победы традиционно праздничным фейерверком, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз для салюта определили две площадки, это набережная имени Геннадия Невельского и арена «Ерофей». Первый залп намечен на 10 часов вечера.

РАЙОНЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В районах региона также состоятся мероприятия в честь Дня Победы. В Городе юности 7 мая почтут память героев войны на мемориале бюста летчика Маресьева. 9 мая пройдет построение военных на главной площади города. В этот же день будут организованы концерты.

В Амурском районе 7 мая организуют концертную программу, а 8 мая - автомотопоезд Победы. Участники проедут по мемориалам района. Поучаствуют в нем и ветераны. В День Победы состоится шествие и возложение цветов, затем праздничная программа «Нам та весна Победу принесла».

Ванинский район 7 числа покажет концерт «Солдатами спасенная весна». На следующий день воссоздадут события Великой Отечественной войны, а 9 мая почтут память погибших возложением цветов к мемориалам, состоится также марш войск и концерт. Совгавань встретит праздник 8 мая программой «Весна Победы».