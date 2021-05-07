«Когда она позвонила с криками, сердце остановилось»: школьница в ЕАО выбралась из горящего дома и спасла двух собак

Руслана пробралась в горящий двор и отцепила собак Фото: Предоставлено героем публикации

Небольшое село Птичник в ЕАО третий день обсуждает страшный пожар, который уничтожил дом на улице Старый Аэропорт. 5 мая школьница Руслана осталась одна, занималась своими делами. Вдруг дом моментально заволокло дымом, выход отрезало пламя. Перепуганная 15-летняя девочка стала метаться в поисках выхода.

УБЕЖАЛА ОТ СМЕРТИ

Сначала Руслана услышала треск, открыла входную дверь и обомлела: на веранде стремительно разгорался огонь, подползая к дому. Комнаты моментально заполнились дымом, видимость падала. Девочка позвонила маме со словами: «Дом горит!».

Ветхий дом вспыхнул моментальн Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Руслана у меня творческая и иногда может немного переиграть. Но когда она стала кричать в трубку и кашлять, у меня онемели руки и ноги, - рассказывает «КП» Наталья, мама Русланы. - Потом дочь сказала, что находится в доме, тогда у меня чуть сердце не остановилось. Я попыталась успокоить Руслану и стала вызывать пожарных.

Руслана быстро взяла себя в руки и нашла единственно верный выход из ситуации. Школьница выбежала в дальнюю комнату, сильным ударом ноги разбила окно в комнате и высунулась на улицу, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Через узкий лаз девочка выбралась на улицу.

В это время в горящем дворе на цепи сидели две собаки. Перепуганные животные, спасаясь от огня, забились в угол. Выбравшись через окно, Руслана не забыла про питомцев. Она пробралась в горящий двор и отцепила собак. Животные жались к спасительнице, защищали ее от пожарных, полицейских и соседей, которые подходили и задавали вопросы.

Девочка спаслась сама и не забыла про питомцев Фото: Предоставлено героем публикации

- Когда Руслана мне позвонила и сказала, что с ней все в порядке, я спросила: «Ты потушила дверь?». А она ответила: «Нет, мама, дом горит, все хорошо», - со смехом вспоминает Наталья. - Видимо, в стрессе не до конца понимала, что происходит.

Животные жались к спасительнице, защищали ее от всех, кто подходил близко Фото: Предоставлено героем публикации

ЗАРЕВО

У Русланы на спасение были считанные минуты - ветхий дом вспыхнул моментально. Пламя бушевало на площади в 70 квадратных метров. Из пламени пожарные вынесли семь пропановых баллонов, которые чудом не разорвались, находясь в очаге возгорания.

- На месте работали 16 человек личного состава и пять единиц техники. Предположительная причина возгорания - замыкание электропроводки в результате аварийной работы электросети, - прокомментировали в главке МЧС РФ по Еврейской автономии.

Огонь уничтожил практически все, оставив после себя пепелище Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Огонь уничтожил практически все, оставив после себя пепелище. Хозяйственные постройки, крыша основного здания, веранда - не осталось ничего. Только угол той спальни, из которой успела выбраться Руслана. Благодаря оперативным действиям пожарных и смекалке девочки жертв удалось избежать.

Пламя бушевало на площади в 70 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Сейчас семья переехала к бабушке Русланы. Дом на улице Старый Аэропорт был единственным местом жительства для мамы, дочки и двух собак. Что делать с уничтоженным домом - семья еще не придумала.

ВЫПИСАТЬ И СОХРАНИТЬ

Спасатели напоминают, что включенные в сеть электроприборы без присмотра оставлять нельзя. Постоянно необходимо следить за состоянием электропроводки. В одну розетку не следует включать мощные потребители энергии.

Топку печей детям поручать запрещено. Нельзя разжигать огонь горючими жидкостями. Оставлять без присмотра топящиеся печи запрещено. Горячую золу высыпать рядом с домом не рекомендуется.

Выпивать спиртное и курить в кроватях нельзя, равно как и разжигать открытый огонь в доме или квартире. В противном случае все вышеперечисленное может привести к трагедии.