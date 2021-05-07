Фотовыставка «Токио: до и после» открылась в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 7 мая, в Дальневосточном художественном музее открылась фотовыставка «Токио: до и после». Выставка объединила в себе работы 11 авторов. Куратором экспозиции выступил японский фотокритик Котару Иидзава.

Фотовыставка «Токио: до и после» открылась в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Логически выставка разделена на два временных периода – 1930-1940 годы прошлого столетия и 2000-е. Контраст между Токио прошлого и настоящего виднеется в каждом кадре. На одном снимке можно увидеть неприметный индустриальный пейзаж, а на другом – тысячи рекламных вывесок на городских улицах.

Фотовыставка «Токио: до и после» открылась в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Множество фотоснимков посвящено лицам города. Особенно часто можно увидеть портреты современных японцев. Фотографии Токио двух временных периодов создают четкие образы прошлого, настоящего и будущего, что помогает приблизиться к пониманию этого мегаполиса.

Фотовыставка «Токио: до и после» открылась в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В первый раздел выставки вошли лучшие фотографии из журнала Кога (Koga), журнала Ниппон (NIPPON), издание которого было организовано компанией Nippon Kobo под руководством Ёносуке Натори и опубликовано Обществом международных культурных связей. Там же можно найти серии снимков центральной части Токио, сделанных фотографом-любителем Кинэо Кувабара. Кроме этого, на выставке экспонируются работы КоудзироИида, Хёуэ Сакума, Масао Хорино, представившие фотографии, пронизанные духом эксперимента, снимавшими Токио как постепенно трансформирующийся в «современный город» из железа, стекла и бетона, возрождающийся после Великого землетрясения Канто.

Фотовыставка «Токио: до и после» открылась в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Во втором разделе расположены работы современных фотографов Нобуёси Араки, Дайдо Мориямы, Мики Нинагавы, Синтаро Сато, Синьи Аримото, Нацуми Хаяси, Мотоюки Дайфу и Кенты Кобаяси.

Фотовыставка «Токио: до и после» открылась в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Пробудет в Хабаровске выставка до 21 мая.