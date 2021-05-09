«С восходом солнца появились немецкие бомбардировщики…»: из дневника минометчика Великой войны

Алексей Ройба не любил говорить о войне, свои мысли он писал в дневнике - "Фото Павел Гах"

Великая Отечественная война! Стоит произнести вслух, громко, четко и можно услышать, почувствовать, сколько мощи, сколько горечи и боли в этих трех словах. А еще… гордости! Ребята шли на фронт еще совсем юнцами, но с первого боя становились мужчинами, и была в них та самая, понятная только русскому человеку, непреодолимая сила воли и жажда справедливости. Они знали, за что сражаются, знали, что дома их ждут родные, знали, идти нужно до конца - иначе нельзя. В числе таких юнцов был хабаровчанин Алексей Ройба. Минометчик, сражавшийся за Сталинград и побывавший в эпицентре военных действий, он никогда не рассказывал о том времени своим родным - детям и внукам. Считал, зачем говорить, война - это война.

О самом важном, о своих ощущениях и чувствах, о том, как вели себя братья по оружию, что вместе пережили, Алексей писал в дневнике. Позже внуки нашли рукописные страницы.

-… Не было такого случая, чтобы кто-то паниковал. Все трудности переносили безоговорочно. Например, летом наш полк находился на Дону. И когда пришлось вернуться в город, мы за одну ночь вернулись. Прошли ночную духоту с полной боевой раскладкой более 60 километров. Некоторые солдаты на ходу засыпали, но шли, не останавливаясь…- написано в дневнике Алексея Ройбы.

Алексей родился в Амурской области, в шестилетнем возрасте обрел новую семью и уехал с ней в Алтайский край, отучился, отслужил и в итоге стал командиром минометного отделения. Затем началась война.

- …В конце января 42 мы прибыли в Сталинград. Меня назначили командиром минометного отделения… - пишет солдат.

Многое тогда, на войне, пережил Ройба, в одном из боев он был ранен в плечо осколком мины. Ему нужно было добраться до переправы через Волгу, но он не успел.

- … С восходом солнца появились немецкие бомбардировщики. Пришлось войти в воду, чтобы не убили или не ранили и в плен не взяли. бомбежка велась по берегу, метрах в 30-40 от меня…- пишет Алексей.

Солдаты смогли переправиться через реку. Дальше шли пешком до медсанбата. тяжело было, пили из луж, ночевали под открытым небом, Алексей. с загипсованной частью тела из-за ранения, неожиданно обнаружил под гипсом…мышку! Освоилась, проказница в теплом местечке и долго не вылезала, бередила рану. В итоге – сама убежала, а солдат продолжил лечение в санчасти, после выздоровления его отправили домой. Отвоевал!

… Дивизия внутренних войск стояла на обороне Сталинграда. С января держали оборону, а в июле полк принял на себя первый удар. Враг пробирался к Волге. Ночью 15 сентября враг просочился в тыл полка Алексея – 272, стрелкового. Спустя неделю Ройбу ранило, но оборону держали до конца. 12 сентября в списке личного состава пяти полков было 7277 человек, к октябрю их осталось меньше сотни. В полку Ройбы в живых осталось лишь 11 человек, наверное, и Алексей в их числе, раненый ведь был.

Алексей Ройба скончался в возрасте 96 лет в Хабаровске - "Фото Павел Гах"

После войны Алексей решил вернуться на Дальний Восток. Прожил всю жизнь в Хабаровске, скончался ветеран Великой Отечественной войны в возрасте 96 лет, в 2015 году.