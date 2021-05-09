В центре Хабаровска 9 мая «перестреляли» почти всех фашистов Фото: Максим МОЛОТОВ

Конечно, этот праздничный во всех отношениях, кроме погоды, день – 9 мая – не мог закончиться в Хабаровске без стрельбы. И это произошло: в начале шестого часа вечера лесистый овраг в центральной части парка «Динамо» наполнится хлопками винтовочных выстрелов, пулеметными и автоматными очередями и взрывами гранат.

В центре Хабаровска 9 мая «перестреляли» почти всех фашистов Фото: Максим МОЛОТОВ

Здесь состоялся реконструированный бой между одной из последних боевых групп СС и красноармейцами. Участие в захватывающем действии принимали члены четырех хабаровских клубов военно-исторической реконструкции: «Хабаровский пехотинец», «Старый солдат», «Амурский рубеж» и «Уссурийский фронт». За масштабной постановкой наблюдало, по оценкам службы безопасности парка, не менее трех тысяч хабаровчан и гостей. Многие пришли с детьми. В бою с двух сторон - советской и условно фашистской – сошлись 40 человек.

В центре Хабаровска 9 мая «перестреляли» почти всех фашистов Фото: Максим МОЛОТОВ

- На мне настоящая форма образца 1945 года полевой санитарки. Моя задача – оказывать раненым бойцам первую помощь и выносить их с поля боя. Также мне полагается винтовка – вот она. Я умею стрелять, и будьте уверены – я это сделаю. Мы добьем фашистов в их собственном логове! Конечно, реконструкция дает адреналин, но не только. Организаторы серьезно подходят к вопросам подготовки. Например, меня учили, как останавливать кровь, как делать перевязки и накладывать шины. Зачем я этим занимаюсь? Мне кажется, что молодежь не совсем ясно представляет себе ту войну. Интерес к великому свершению советского народа какой-то, извините, комиксовый. Из этого неверного представления складывается не совсем верное понятие о патриотизме. Можно сказать, что реконструкциями мы учим Родину любить, - откровенничает участница клуба «Хабаровский пехотинец» Дарья Новикова.

В центре Хабаровска 9 мая «перестреляли» почти всех фашистов Фото: Максим МОЛОТОВ

Ее соратница Ольга Вакунова – тоже полевая санитарка – добавляет, что было бы просто по-человечески подло забыть подвиг наших прадедов и дедов.

Реконструкция в афишах носила название «Бой под Берлином», но это было не воссоздание исторического сражения, предшествовавшего Великой Победе. Скорее – четко срежессированная и прекрасно поставленная боевая сцена «как бы это могло быть». По легенде, отряд красноармейцев натыкается на эсэсовскую засаду. Проклятые фашисты еще и заминировали дорогу, так что задача – произвести разминирование, а противника уничтожить. Солдат и офицеров вермахта было немного. Надо сказать, организаторы подошли к реконструкции предельно серьезно и с этой стороны: фашисты были грубоваты, нагловаты и поругивались по-немецки.

В центре Хабаровска 9 мая «перестреляли» почти всех фашистов Фото: Максим МОЛОТОВ

- Откровенно скажу, найти желающих сражаться в постановке за вермахт оказалось очень немного. Буквально умоляли мужчин из четырех клубов взять на себя эту миссию. А что делать? Надо же кому-то побыть и побежденной стороной. Но ребята справились на отлично. Досконально сыграли свои роли и много импровизировали, - делится эксперт Общественной палаты Хабаровска, президент хабаровской региональной организации по защите прав и свобод человека «Дело жизни» Андрей Никонов.

Когда рванули первые мины и затрещали первые автоматные очереди, парк огласился ревом зрителей – восхищенным, перепуганным, ободряющим. Наши пошли в атаку. Первая волна захлебнулась – очень уж у фашистов было удобное местоположение – на пригорке. Падали раненые и убитые, молоденькие санитарки, отстреливаясь, волокли окровавленных бойцов по мокрой земле к придорожной канаве. Без шуток – среди зрителей стояли плачущие женщины. Однако фрицы рано заревели «Руссишь капут!» - слева на них напал отряд красных матросов. Поднялись и прижатые к земле встречным огнем пехотинцы. Яростной атакой советские воины захватили пригорок, фрицев почти всех положили – кого пристрелили, кого закололи, а главного офицера – верзилу в кожаном пальто – взяли в плен. Высота была взята и колонна могла двигаться дальше. На Берлин.

Примерно полминуты не было слышно победных выстрелов в воздух советских солдат – тысячи глоток кричали «Ура!». Зрители бросились обнимать солдат (немцев тоже). Последним с земли встал убитый понарошку боец. Он признался, что малость оглох от хотя и холостых, но все-таки настоящих выстрелов и поэтому пропустил момент капитуляции, слишком глубоко войдя в роль…

В центре Хабаровска 9 мая «перестреляли» почти всех фашистов Фото: Максим МОЛОТОВ

- Задали нам перцу, что и говорить… Но если серьезно, то я согласился в этой реконструкции побывать бойцом Ваффен СС потому что вживаться в такую роль и познавательно, и даже полезно. В нашем клубе «Хабаровский пехотинец» мелочам придают решающее значение. Чем питались немецкие солдаты, какие использовали тактические приемы, как шутили, как обращались друг с другом. Уверен, наши предки – те, которые уничтожили фашизм – тоже это знали. Они изучали врага. Кстати, экипироваться в бойца вермахта стоит гораздо дороже, чем, например, в красноармейца. Каждый член клуба делает это самостоятельно. Форма шьется на заказ, по сохранившимся образцам. Оружие тоже собирается максимально похожее. Мне даже пришлось подучить немецкий язык. Странно, конечно, когда дома в шкафу висит эсэсовская форма, но это не только мое хобби. Реконструкция – возможность максимально приблизиться психологически к тому времени, вжиться в роль, почувствовать весь необъятный масштаб подвига, совершенного советскими людьми. Моя семья сначала смотрела на это как на блажь, но сейчас жена и дети предельно серьезно относятся к нашей недавней истории. Можно сказать, что у нас возник такой «семейный» патриотизм, - рассказывает один из немногих «выживших» в бою противников Роман Ступников.

В 15-минутной реконструкции было использовано около 800 патронов, два десятка гранат и 6 взрывпакетов.

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