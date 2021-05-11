Что делать, если укусил клещ: ответы хабаровских врачей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае еще в апреле начался так называемый сезон клещей. Кровопийцы уже атаковали не мало жителей региона и краевой столицы. Не все знают, как вести себя и что делать, если укусил клещ, поэтому министерство здравоохранения Хабаровского края опубликовало информацию по этому поводу и дал памятку жителям региона.

Итак, что делать, если укусил клещ:

В народе есть много методов, которые не особенно эффективны в борьбе с насекомым, например, люди мажут место укуса маслом, делают компрессы, пытаются выдрать клеща голыми руками. Этого делать категорически нельзя. В первую очередь, клеща стоит зажать пинцетом или рукой в перчатке резиновой, пинцет нужно держать под прямым углом. Держа клеща пинцетом вертикально, нужно повернуть его вокруг оси и медленно вытащить.

Место укуса нужно обработать йодом и заклеить пластырем, а кровососа поселись в чистую емкость, откуда он не сможет выбраться. Теперь насекомое нужно сдать в лабораторию, чтобы определить, нет ли энцефалита и других заболеваний.

После переселения клеща с себя в банку, нужно тщательно промыть руки с мылом.

ВАЖНО! Если клеща удалили неправильно и остался хоботок или оторвалась его голоса, то в месте укуса будет видна черная точка. Ее нужно сбрызнуть дезинфектором и срочно поехать в больницу к хирургу, он удалит остаток насекомого. Самостоятельно ковырять рану нельзя.

Еще несколько рекомендаций о том, что делать, если укусил клещ: на протяжении нескольких дней, а лучше двух-трех недель, следует обращать внимание на состояние здоровья, отслеживать температуру, наблюдать, нет ли припухлостей на месте укуса, не болят ли суставы. При обнаружении одного из симптомов, лучше обратиться к врачу.

Если же вы знаете, что делать, если укусил клещ, но боитесь, то лучше не рисковать и обратиться немедленно в поликлинику.