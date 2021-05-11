Последний рывок: Комсомольск-на-Амуре в ожидании присвоения звания «Город трудовой доблести»

Комсомольск-на-Амуре в ожидании присвоения звания «Город трудовой доблести» Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Как только в стране в начале 2020 года ввели звание «Город трудовой доблести», комсомольчане были уверены, что они окажутся в числе первых в списке на присвоение. Но документы слишком долго ходили по коридорам краевого правительства. Реальная работа началась только со второй половины прошлого года, когда об этой несправедливости узнал Михаил Дегтярев.

В цехах Амурского судостроительного завода шумно и ярко от сварки. Собираются сразу два малых ракетных корабля, такой загрузки не было давно. И теперь до 2028 года стапеля пустовать не будут. Михаил Дегтярев заручился поддержкой руководителей госкорпораций по загрузке предприятий, результат: контракт завода с минобороны страны на поставку шести корветов.

Заводчане работать привыкли. Кажется, в цехах трудолюбие витает в воздухе. Именно на Амурском судостроительном в 1941 году, на второй день после начала войны, состоялся митинг, детали которого бережно хранят библиотеки Комсомольска-на-Амуре.

«В ответ на вероломное нападение гитлеровских захватчиков работники судостроительного завода будут работать столько, сколько потребуется Родине», - заявил в своей речи стахановец Смирнов.

«Все для фронта. Все для Победы» - выражение стало не лозунгом, а руководством к действию. К окончанию Великой Отечественной войны со стапелей Амурского судостроительного завода сошли два крейсера, пять эскадренных миноносцев, один сторожевой корабль, было отремонтировано семнадцать подводных кораблей Тихоокеанского флота. Постоянно перевыполнялись планы по выпуску боеприпасов. В апреле 1945 завод получил орден трудового Красного Знамени.

Неудивительно, что потомки тружеников тыла именно на судостроительном, практически сразу после назначения, спросили у Михаила Дегтярева - когда же Комсомольску-на-Амуре будет присвоено звание «Город трудовой доблести»?

Этого звания ждет город с момента, как в начале 2020 оно было введено в России. И даже всем миром собрали подписи и документы на присвоение. Но летом прошлого года к удивлению горожан, да и всего края, Комсомольск в список городов трудовой доблести не вошел.

Михаил Дегтярев также не скрывал своего удивления. Ведь все данные для почетного статуса есть. Как выяснилось, документы потерялись в коридорах прежнего краевого правительства, так и не дойдя до Москвы.

А потому в конце лета региональные власти в срочном порядке работу возобновили. И с каждым шагом становилось все яснее, герои Комсомольска-на-Амуре в тылу выковали Великую Победу. Судостроительный, авиационный, металлургический, нефтеперерабатывающий и другие предприятия дали фронту суда, боеприпасы, броню для танков, почти три тысячи самолетов и около двухсот тысяч тонн топлива.

В конце октября 2020 года региональный этап работы был завершен подписанием ходатайства на имя президента о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести».

А уже в феврале 2021 Михаил Дегтярев лично просил президента от имени всех жителей поддержать и присвоить городу заслуженное звание.

- Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим. Комсомольск-на-Амуре действительно промышленный центр Дальнего Востока, город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях - повышение обороноспособности, промышленность. Рассмотрим самым благожелательным образом, - ответил на просьбу Владимир Путин.

Во время апрельского прямого эфира в социальных сетях Дегтярева снова спросили про звание для Комсомольска-на-Амуре. Ответ жителям города определенно понравился.

- Все двигается. По положению, действительно, вы помните, мы его подписали с председателем Закдумы. Я лично президенту в феврале передал документы, ходатайство в интересах комсомольчан. Вот уже несколько месяцев работает экспертное управление президента, оргкомитет Победы. Поэтому, я думаю, ждать осталось совсем недолго, - ответил Михаил Дегтярев.

Уверены, что ждать осталось недолго, и комсомольчане. Звание - это честь для нынешних заводчан, потомков тружеников, которые круглосуточно работали для фронта, и, конечно, благодарность ветеранам.

- Очень все ждут. Особенно после того, как Михаил Владимирович этот вопрос поднял на встрече с президентом, и все видели положительную реакцию главы государства. В майские праздники было много встреч с ветеранами, с детьми войны. Так вот особенно это поколение ждет признания своих заслуг. Теперь мы все уже понимаем - присвоение звания - вопрос ближайшего будущего, - рассказал мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.