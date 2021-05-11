Михаил Дегтярев погостил у столетней труженицы тыла Елены Рындиной Фото: Правительство Хабаровского края

Наверное, столетняя бабушка – жительница села Краснореченское Елена Рындина - совсем не ожидала, что сегодня, 11 мая, к ней в гости приедет врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. А он это сделал и вот почему. Глава региона захотел лично убедиться, как исполняется его поручение. Дело в том, что недавно по контакту в соцсети к Дегтяреву обратились жители дома, где живет пенсионерка. Неравнодушные люди обращали внимание, что заслуженный человек – труженик тыла, ветеран труда, орденоносец, инвалид III группы – проживает в двухэтажке без ремонта, а участок дороги прямо перед подъездом – в первобытном состоянии, он не заасфальтирован и размокает от дождя.

Глава региона незамедлительно среагировал – дал распоряжение привести дом в порядок, а на дорогу нанести покрытие.

- Нужно внимательнее относиться к тому, в каких условиях живут наши ветераны. Понятно, что порядок должен быть везде, но все-таки этим людям надо уделять больше внимания, - сказал руководителю управляющей компании и главе Хабаровского района Михаил Дегтярев.

Сегодня он приехал посмотреть, как выполнено поручение.

Оказалось на «пятерочку». В подъезде заканчивают косметический ремонт. А дорогу сделают летом. До конца мая рабочие перенесут теплотрассу в сторону – ее трубы проходят прямо под окнами Елены Антоновны Рындиной. Это позволит положить асфальт.

Стиль действий главы региона говорит, что он не просто управленец и политик, а прежде всего – человек. Столкнувшись с ситуацией Елены Рындиной, врио губернатора сразу обозначил, что для решения проблем таких людей необходим особый, более человеческий, подход. Нельзя заставлять ждать их планового ремонта, нужно уже сейчас изыскивать возможность улучить их жизнь.