Пять поселков затопило в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ситуация в Николаевском районе продолжает ухудшаться. По новой информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в зоне подтопления находятся уже пять населенных пунктов района.

Пять поселков затопило в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- У поселка Маго вода начинает отступать, река очистилась ото льда. Сейчас вода зашла в 40 приусадебных участков, на которых затопила 31 дом. На территории организован пункт временного размещения, однако жители пока отказались отселяться, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пять поселков затопило в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Паводковая ситуация обострилась в поселке Чныррах. По состоянию на вечер 11 мая в воде оказались 13 жилых домов. Из них девять домов на две квартиры, и четыре двухэтажных дома на 11 квартир. Кроме того, затоплен один участок внутрипоселковой дороги. Для жителей поселка Чныррах пункт временного размещения организован в селе Красное.

Пять поселков затопило в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Вот в этом доме в первой квартире живет Сергей Васильевич. Он инвалид. Плохо ходит. Надо его вынести из квартиры и посадить в скорую помощь, - дает инструкции спасателям Светлана Талышева, глава Красносельского сельского поселения.

Сейчас из затопленных домов поселка эвакуируют людей.

Пять поселков затопило в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Воздушным судном авиационно-спасательного центра МЧС России в Чныррах была доставлена оперативная группа главного управления, а также четыре спасателя Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра. Спасатели оборудованы всем необходимым для проведения эвакуации из мест затопления. Во время облета установлено, что от города Николаевска-на-Амуре до выхода в лиман наблюдается устойчивое ледовое поле. Толщина льда до полутора метров, - рассказал Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

Пять поселков затопило в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также, сегодня в течение дня вода зашла в село Подгорное. Там подтопило четыре жилых дома и приусадебных участка. В селе Тнейвах в воде оказались два дома и приусадебных участка. Кроме того, до сих пор закрыто движение по дороге, соединяющей Николаевск-на-Амуре и поселок Озерпах.

Пять поселков затопило в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас на территории района проводится обход по дворам. В границах Николаевского района введен режим ЧС. К ликвидации последствий весеннего паводка задействовано 60 человек и 14 единиц техники.