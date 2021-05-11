Ледоход в Хабаровском крае: в поселке Николаевского района затоплены жилые дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровского края.

Сегодня, 11 мая, в поселок Маго Николаевского района вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями ДВРПСО МЧС России и оперативной группой Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за последние сутки ситуация в поселке обострилась.

Ледоход в Хабаровском крае: в поселке Николаевского района затоплены жилые дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровского края.

- Сейчас в Николаевском районе происходит активная фаза ледохода. В зону подтопления попало три населенных пункта, при этом наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Маго. По последним данным затопленными оказались 29 жилых домов. Там вода уже зашла в дома и находится выше уровня пола. Кроме того, под водой оказались 40 приусадебных участков, - рассказал Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управления и антитеррористической деятельности.

В поселке объявлен режим ЧС. На базе школы администрацией поселка подготовлен пункт временного размещения. Пока местные жители отказываются от эвакуации. Больше всего пострадали дома, расположенные в низине, в непосредственной близости с рекой. Некоторые жители поселка соорудили импровизированные мостики, чтобы иметь возможность зайти в собственный дом.

Ледоход в Хабаровском крае: в поселке Николаевского района затоплены жилые дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровского края.

Ледоход в Хабаровском крае: в поселке Николаевского района затоплены жилые дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровского края.

Также, Амур зашел и на один участок дороги. В режиме готовности находится аэромобильная группировка сил и средств МЧС России. При необходимости она может быть направлена в район сосредоточения.

Ледоход в Хабаровском крае: в поселке Николаевского района затоплены жилые дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровского края.

Неблагоприятная ситуация сложилась и в поселке Чныррах. Там подтопило один жилой дом и три приусадебных участка. Жители подтопленного дома временно переехали к родственникам. Еще один приусадебный участок ушел под воду в селе Красное.

- Временно приостановлено движение транспорта на межпоселковой дороге Николаевск-на-Амуре-Озерпах. Под воду ушел участок дороги на 25 километре, - добавила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В социальных сетях некоторые сообщества уже сравнивают текущую обстановку с наводнением 2013 года. Однако далеко не все пользователи согласны с такой теорией.

- Да и близко такого не было в 2013 году. Сравнивать не с чем, - написала в комментариях пользовательница соцсети Татьяна.

Несмотря на все происходящее, в целом прогнозы благоприятные.

- За прошедшие сутки в поселке Маго по вешкам отмечается снижение уровня воды на пять сантиметров. Сегодня-завтра вскрытие Амура ожидается в районном центре с последующим выходом в лиман. После этого по всем гидропостам будет значительное падение уровня воды. Все подтопленные территории освободятся от воды, - добавил Виталий Дарчия.

Ледоход в Хабаровском крае: в поселке Николаевского района затоплены жилые дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровского края.

Сейчас уровень воды в Николаевске-на-Амуре составляет 277 сантиметров. За сутки уровень вырос на пять сантиметров. Для данной территории неблагоприятной считается отметка в 2,5 метра, а опасной – 3,5.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб 112 или телефон пожарно-спасательной службы 101.