«Фейки о вакцинации сравнимы с терроризмом»: Евгений Никонов высказался о вакцинации населения Хабаровского края. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 12 мая, подвели промежуточные итоги вакцинации и обсудили рост заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае.

- Сейчас ситуация в регионе стабильно напряженная. Каждый день или через день в крае фиксируются летальные исходы. Число заболевших находится на уровне 20-25 человек в сутки. Однако такой показатель объясняется снижением количества тестирований, которое произошло из-за праздников, - объяснила Татьяна Зайцева, руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Кроме того, в ходе рейдов выявлены нарушения масочного и дезинфекционного режимов в торговых центрах «Броско Молл», «НК Сити», «Счастье», «Большая медведица». Татьяна Зайцева напомнила, что масочный режим в регионе не был отменен.

- Сейчас мы хотели бы усилить работу по вакцинации работников пунктов пропусков и транспортных узлов. Ежедневно у них происходят контакты с большим количеством людей, - добавила Татьяна Зайцева.

В свою очередь зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов дал поручение организовать дополнительные бригады для вакцинации жителей региона.

- Уже на этой неделе необходимо сформировать из студентов ДВГМУ и медицинского колледжа, а также из специалистов Института повышения квалификации сотрудников здравоохранения 15-20 бригад вакцинации и направить их по селам Хабаровского района, помочь нашим медицинским работникам. Люди хотят вакцинироваться. И это уже не просьба, а приказ. Работа должна проходить также в субботу и воскресенье. Для этого можно воспользоваться помещениями домов культуры, - сказал Евгений Никонов.

Низкие показатели вакцинирования показывают практически все районы края. Так, в Амурском районе в предпраздничный день 8 мая не было привито ни одного человека.

- Вы же понимаете, что в этот день всем медицинским работникам, которые работали на пунктах вакцинации, начислена заработная плата по двойному тарифу? А у нас ни одного привитого человека! - удивился Евгений Леонидович.

Кроме того, негодование у зампреда вызвали показатели вакцинирования в подведомственных учреждениях краевых министерств.

- У вас из 15 тысяч сотрудников подлежат вакцинации только пять тысяч? А из этих пяти тысяч на сегодняшний день прививку сделали около 500? Поясните мне эти цифры! Это не результаты, это саботаж, - обратился Евгений Никонов к заместителю министра промышленности края.

Кроме того, низкие показатели и у учреждений министерства информационных технологий и связи Хабаровского края. С начала вакцинации в ведомстве привились только 40 человек.

- Я буду докладывать Михаилу Дегтяреву о вашей халатности. И те смерти, что будут фиксироваться, автоматически на вашей совести. Фейковая информация, которая распространяется о вакцинации, сравнима с терроризмом. Люди должны знать, что в прививке нет ничего плохого. Каждый россиянин почему-то не боится ставить вакцину от туберкулеза, кори и клещевого энцефалита. А почему от коронавируса боятся? - спросил у коллег Евгений Никонов.

Также в рамках заседания штаба с предложением выступил Игорь Чесницкий, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.

- Необходимо предусмотреть вакцинацию для лиц без определенного места жительства. Пункты можно было бы организовать у социальных учреждений. Кроме того, вопрос о нежелании людей вакцинироваться можно решить выездными бригадами. Если люди не могут дойти, то, может быть, нам самими к ним приехать? - сказал Игорь Чесницкий.

На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины прошли 91665 человек, из них 62885 жителей края полностью закончили вакцинацию двумя компонентами.