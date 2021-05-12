Росгвардия, отпечаток пальца и турникет: в Магадане усиливают школьную охрану

Сейчас Росгвардия охраняет 24 объекта в областном центре - "Фото Мэрия Магадана"

Трагические события, произошедшие в Татарстане 11 мая, сподвигли власть практически во всех регионах страны обратить особое внимание на проверку и обеспечение систем безопасности в образовательных учреждениях. Так, в Магадане оперативным объездом лично занялся градоначальник. По итогу объезда было принято решение передать абсолютно все образовательные учреждения города под защиту и охрану Росгвардии. Сейчас ведомство охраняет 24 точки. Об этом сообщили в администрации Магадана.

Юрий Гришан, мэр Магадана в первую очередь приехал в школу № 29 - самую крупную в городе. С двух смен здесь учатся по 400 детей. В школе стоят турникеты, по ночам ее охраняет частная компания, а днем ребята находятся под защитой Росгвардии. Причем каждый месяц здесь проходят учения. 12 мая в школе провели тренировку - проверили, как быстро приезжает наряд после сигнала тревоги.

- Для Магадана 5 -10 минут на приезд экипажа – оптимальное время, - прокомментировал учения Владимир Семенов, руководитель отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Магаданской области.

В образовательных учреждениях установят камеры видеонаблюдения - "Фото Мэрия Магадана"

Спикер добавил, что в городе 24 учреждения приняты под охрану Росгвардии, а в планах все образовательные учреждения перевести под защиту ведомства.

Мэр города съездил в детский сад № 50. Здесь система охраны состоит из двух рубежей дактилоскопического контроля - при входе на территорию и в само здание. Система обеспечивает безопасность для 200 ребятишек. Дополнительно в садике установлены камеры видеонаблюдения.

Зайти в садик можно только если система распознает отпечаток пальца - "Фото Мэрия Магадана"

Градоначальник рассказал, что трагедия в казанской школе заставила всех без исключения задуматься о безопасности детей. Турникеты и вход по отпечатку пальца - хорошая практика. Вводить ее будут и в других школах и садах. Тревожные кнопки также установят в тех учреждениях, где они отсутствуют, а вживую охранять детей и взрослых в еще на 47 объектах будут сотрудники Росгвардии.