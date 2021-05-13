Паводок постепенно отступает в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Паводковая ситуация в Николаевском районе медленно, но верно улучшается. Так, в поселке Маго из-за снижения уровня Амура вода ушла из жилых домов. Подтопленными до сих пор остаются 40 приусадебных участков и погреба домов. Дорога внутри поселка также затоплена. Семеро жителей Маго переправлены в село Красное, пять из них дети.

Паводок постепенно отступает в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Уровень воды у Амура составляет 282 сантиметра. Наблюдается небольшой ледостав в заводях и протоках Амура. Под воздействием сильного ветра и течения реки ледостав разрушается и уносится в сторону, - объяснил Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

Паводок постепенно отступает в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В то же время в селе Чныррах затопленными остаются 17 жилых домов, 17 приусадебных участков и один участок дороги. В селе Красное под водой шесть домов и приусадебных участков. В Подгорном затопленными остаются четыре жилых дома и участка, а в селе Тнейвах два дома и два участка. Городская дорога, четыре дома и участка подтопило в Николаевске-на-Амуре. Три участка дороги Николаевск-на-Амуре – Озерпах до сих пор не освобождены от воды, из-за чего проезд затруднен.

Паводок постепенно отступает в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- На утро четверга, 13 мая, уровень воды в Амуре у Николаевского района начал снижаться. Вода нашла себе проход, поэтому необходимость привлечения сил и средств Восточного военного округа для подрыва льда и обеспечения его скорейшего прохождения отпала. По поручению врио губернатора мы держим ситуацию на контроле, проверяем уровни воды каждые четыре часа. В районе продолжает работать группировка спасателей, они пробудут там, пока вода полностью не уйдет из домов. Пострадавшим будет оказана вся предусмотренная законом помощь, - рассказал Анатолий Литвинчук, зампред правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Паводок постепенно отступает в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По обновленной информации из-за ледохода с 15 по 18 мая может образоваться паводок в Тугуро-Чумиканском районе.

- Возможно формирование заторов на реке Уда, выше села Удского. Под водой могут оказаться жилые дома и участки в низинах сел Удское, Алгазея, Неран. Сегодня утром уровень воды у села Удское составил 457 сантиметров, что на 58 сантиметров меньше, чем сутками ранее, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Паводок постепенно отступает в Николаевском районе Хабаровского края. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Неблагоприятный уровень воды в реке на данных территориях – 8 метров, а опасное – 10 метров. На месте организован мониторинг обстановки.