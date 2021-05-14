Паводок в Хабаровске: будет ли топить краевой центр в 2021 году? Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Не успели спасатели МЧС завершить работы на подтопленных территориях края, как у синоптиков появились новые прогнозы. Во второй половине мая 2021 года паводок дойдет до Хабаровска. Как показывает практика, на Николаевском районе весенний паводок не остановится.

- Мы ожидаем подъем уровня воды по рекам Амур и Уссури до отметок неблагоприятных явлений. Есть высокая вероятность подтопления низкопойменных мест. По Хабаровску затронет дачные сообщества на островах Дачный, Кабельный и Большой уссурийский. В Хабаровском районе ожидаем подтопление не менее 18 придворовых территорий в Корсаково-2, - рассказал Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности.

Подтопления также ожидаются в Бикинском, Вяземском и районе имени Лазо. Там из берега может выйти река Уссури. Подтопление поймы может достигнуть 1,7 метра.

- Учитывая текущий прогноз, мы рекомендуем жителям края, попадающим под воздействие паводка, заранее озаботиться сохранением своего имущества, поднять его на высокие места, верхние этажи. Кроме этого, мы крайне не рекомендуем находиться на островных территориях Хабаровска в период паводка, - добавил Виталий Дарчия.

По предварительным данным уровень Амура у Хабаровска поднимется до 4,5 метров, что равно неблагоприятному явлению. У села Лончаково Бикинского района вода поднимется до 3,8 метра, при неблагоприятной отметке в 3,5 метра. В Вяземском районе у села Венюково уровень воды достигнет 4 метров, а у села Шереметьево до 8,5 метров. В районе имени Лазо подтопление прогнозируется у села Новосоветское. Там вода поднимется до 5,8 метра.

Группы спасателей всех муниципальных районов приведены к готовности. Однако, во избежание неприятных инцидентов, к паводку стоит подготовиться и самим жителям региона. Кроме того, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности.