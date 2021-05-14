Сергей Фургал: последние новости на 14 мая 2021 года

В "Матросской тишине" Фургал пробудет еще неделю Фото: Социальные сети

Сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал за последние дни сделал несколько заявлений относительно отца. Так, 11 мая встревоженный Антон рассказал, что адвоката Грозу не пустили к Сергею Ивановичу в «Матросскую тишину», объяснив тем, что Фургал на карантине из-за коронавируса.

Здоровье

- То есть 21 апреля тест был отрицательный, 28 и 29 апреля не было противопоказаний на посещение, а сегодня 11 мая нет допуска. Хотя после отрицательного теста прошло уже 20 дней. Что происходит? – Недоумевает Антон Фургал. - У отца ухудшение здоровья или это следователи давят на Сизо «Матросская тишина» и запретили проход адвоката?

Антон поделился, что его посещают тревожные мысли по этому поводу и попросил членов ОНК навестить отца и узнать, что с ним.

На следующий день, 12 мая Антон опубликовал новую информацию. Доверенные люди поговорили с руководством «Матросской тишины» и выяснили, что при повторном анализе тест оказался положительным, поэтому Фургал на карантине и параллельно лечит поврежденные легкие. Лекарства ему передали с «воли». По прогнозам, еще неделю Сергей Иванович пролежит в больнице.

Защита

Антон Фургал в своем аккаунте Instagram рассказал, что вместе с командой и адвокатом готовит защиту для отца и других обвиняемых.

- Помимо обвинения по 105 статье, целому ряду руководства «Амурстали» стряпают обвинение по 159 статье, и пытаются нагло втянуть в это дело моего отца. Сейчас мы обладаем обширной информацией по всем событиям. Я обязательно донесу до вас всю нелепость происходящего, - пишет Фургал.

Однако для борьбы команде нужны деньги, поэтому Антон ищет реального спонсора, готового помочь восстановить справедливость. Деньги с граждан сын экс-главы региона собирать не хочет, ссылаясь на то, что люди в крае малоимущие. Причем для спонсора Антон обеспечит конфиденциальность, если потребуется.

- Я совершенно точно знаю, что мой отец не обогащался ни от поста губернатора, ни от завода «Амурсталь». Он искренне хотел, чтобы все, что было в зоне его ответственности развивалось во благо жителей Хабаровского края.