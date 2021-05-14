В субботу дождь и ветер, а потом настанет лето: Галина Брынцева о погоде в Хабаровском крае

В субботу дождь и ветер, а постом настанет лето: Галина Брынцева о погоде в Хабаровском крае Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Еще немного, еще чуть-чуть! Лишь суббота, 15 мая будет холодной, ветренной и дождливой, а с воскресенья лето начнет потихоньку вытеснять весну и наводить свои порядки. Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» рассказала, какая температура ждет жителей краевой столицы и всего края в ближайшие дни.

- После пятничного солнца и тепла в Хабаровск сместится циклон и принесет с собой ветер до 18 метров в секунду, дождь, и похолодание. Днем в субботу будет лишь до +15 градусов, достаточно прохладно, учитывая ветер, - говорит Галина Брынцева. – В воскресенье начнет теплеть, температура поднимется уже до +20 градусов, ветер стихнет до 10 метров, дождик если и пройдет, то в первой половине дня.

Как рассказала синоптик, на следующей неделе погода будет уже совсем летняя, к концу недели отметка на термометре достигнет +26 градусов. Небеса уже делают попытки перейти на летний режим, вчера, 13 мая, например, прогремел первый гром. Теперь кратковременные дожди допустимы, так что зонтик лучше всегда носить с собой.