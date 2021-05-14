«Комсомольская правда – Хабаровск» проводит фотоконкурс «Мой сладкоежка» Фото: Комсомольская правда

«Комсомольская правда» - Хабаровск» приглашает вас принять участие в фотоконкурсе, посвященном Дню защиты детей «Мой сладкоежка». Он проводится до 1 июня 2021 года включительно.

Суть проста: вы присылаете фотографию своего ребенка, сделанную за праздничным столом, на улице или в домашней обстановке, но непременно с его любимым лакомством. Это может быть кусок торта, молочный коктейль, мороженое или даже шашлык. Приветствуется любая фантазия, на снимках можно немного похулиганить (например, измазаться вареньем). Принимаются и семейные фотографии или фото с друзьями. Главное - чтобы был Сладкоежка и предмет его обожания. История может касаться как ребенка, так и семейных кулинарных традиций. Можете указать рецепт любимого блюда вашего чада.

Ограничение по количеству фотографий - не более 1 на участника. Количество участников не ограничено. В конкурсе участвуют дети от 5 до 15 лет. Победители определяются путем всеобщего голосования пользователей на сайте.

Фотографии принимаем с 14 мая по 1 июня включительно. Итоги подведем 3 июня, а награждение проведем 4 июня. Победители получат подарки от спонсоров и именные дипломы от редакции.

Внимание: денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.

Работы публикуются на сайте «КП» - Хабаровск». Заявки можно заполнить через специальную форму, здесь же можно узнать статус участника и посмотреть количество голосов.

В разделе «Конкурсы» можно проголосовать за понравившегося участника. За каждого участника можно проголосовать раз в 24 часа.