Михаил Дегтярев «железобетонно» пообещал хабаровскому заводу полную загрузку Фото: Максим МОЛОТОВ

Посещение Михаилом Дегтяревым завода ООО «АмурСтройМеханизация» можно назвать «давно ожидаемым». Это предприятие, которое называется «Управление промышленным производством №723, входило в систему «Дальспецстроя». После структурной реорганизации последнего специалисты Управления сменили руководство и – частично - заказчиков, но остались при этом одним из ведущих краевых предприятий по изготовлению железобетонных изделий. Начальник УПП №273, почетный строитель России Михаил Гринблат провел Михаила Дегтярева по цехам.

Михаил Дегтярев «железобетонно» пообещал хабаровскому заводу полную загрузку Фото: Максим МОЛОТОВ

Михаил Исаакович показывал и рассказывал главе региона как изготовляют железобетонные сваи, плиты перекрытий, кольца, лотки, дорожные плиты. Максимальная мощность составляет 85 тыс. кубометров железобетонных изделий в год - это 110 тыс. метров жилья. Руководитель предприятия посетовал, что по состоянию на середину мая завод загружен заказами лишь наполовину. Наиболее крупные поставки продукции идут для ООО «СЗ «Фонд жилищного строительства», которое возводит жилой микрорайон «Березки» на улице Совхозной в Хабаровске. Будет ли развиваться производство?

- В целом все есть – земля, энергоносители, профессиональные люди, производственные мощности. Но они, конечно, не покроют всей потребности Хабаровского края в строительстве жилья. Поэтому мы осенью прошлого года подошли к проблеме комплексно. Запустили сразу несколько процессов по очистке площадок под возведение жилья, подведение коммуникаций, параллельно разработали и начали реализацию проекта строительства малоэтажного индивидуального жилья «Дом дальневосточника». И внедрили программу создания панельных домов. Именно под эти цели аккумулировали имеющиеся производственные мощности и оказали им поддержку. Одной из таких точек производственного роста является «АмурСтройМеханизация». Это бывший филиал ФГУП «Дальспецстрой». Здесь удалось обеспечить бесперебойный цикл выпуска готовых изделий. А главное – сохранить коллектив в 230 человек и обеспечить его заказами на текущее время, - отметил Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев «железобетонно» пообещал хабаровскому заводу полную загрузку Фото: Максим МОЛОТОВ

На данный момент железобетонный завод загружен не более чем на 50%. Однако врио губернатора заверил инженеров и начальников цехов, что это временно. Краю требуется строить не меньше миллиона в год квадратных метров жилья, а это значит, что предприятию работы хватит.

Выступил Дегтярев и перед коллективом «АмурСтройМеханизации».

- Ваше предприятие сегодня может обеспечить 10 процентов требуемого количества стройматериалов для края в год. То есть нужно увеличить вашу загрузку в два раза. Что мы сделали для этого за последние 10 месяцев? Продвинулись по снабжению объектов строительства энергией – результативные переговоры ведутся с «Газпромтеплогенерацией». Предпринимаем шаги для загрузки вашего завода и других – аналогичных до ста процентов. К этому есть все основания. Посмотрите, что творится с рынком жилья? Цены бешенные. Потому что большой спрос, а строим мало. Будем строить больше. Правительство края под моим руководством уже имеет программу действий. Имеются схемы предоставления жилья всем группам населения, например, «Дальневосточная ипотека». У нас полно земли. Есть лес, есть квалифицированные рабочие руки. Федеральный центр готов нам помогать во всем. Тем более, что Президент поставил конкретную задачу – на человека должно приходиться минимум 0,82 квадратных метра вновь построенного жилья, - рассказал глава региона.

Завод железобетонных изделий сегодня полностью обеспечивает материалами микрорайон «Березка». От новоселов сданных домов идут замечательные отзывы.

На встрече коснулись и насущных для заводчан вопросов осваивания новых строительных участков в ближайшее время. Так начальник формовочного цеха Валерий Чибышев поинтересовался, какова судьба переулка Брянского? Там когда-то было намечено возведение домов для переселения граждан из ветхого жилья. Но решение как-то откладывалось – шли разговоры, что не могут решить вопрос об отчуждении земельного участка от военных…

Михаил Дегтярев сообщил, что проблема с переулком Брянским в Хабаровске решена на самом высоком уровне. В конце текущего года этот участок освободится и строительство начнется. Об этом достигнута договоренность с ДОМ.РФ – оператором всей земли в России и его руководителем Виталием Мутко. Пользуясь многолетним сотрудничеством с этим крупным федеральным чиновником, Дегтярев убедил его в необходимости освобождения Брянского под строительство. В конце 2021 года краевое правительство выходит на торги, и в следующем году будет понятно, кто будет главным игроком на этой стройке, тогда и начнется полноценное формирование строительной площадки. Естественно, все материалы будут поставляться местными производителями.

- Вообще, у нас застройщики внимательно прислушиваются к правительству, - резюмировал Михаил Дегтярев.

Присутствовавший на встрече первый заместитель министра строительства Хабаровского края Алексей Дубов с этим утверждением полностью согласился.