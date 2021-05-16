Вода уходит из затопленных сел Николаевского района Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Николаевском районе Хабаровского края сократилось число подтопленных домов и участков. По данным краевого МЧС, повышенный уровень воды продолжает сохраняться в шести населенных пунктах.

В результате прохождения ледохода подтопленными остаются 8 жилых домов с населением 21 человек, и на 41 приусадебный участок. Вода сохраняется на участке дороги Николаевск-на-Амуре – Озерпах. По данным гидрологов уровень воды у Николаевска за сутки упал на 22 см и составил 224 см.

Подтопленными остаются несколько домов в Николаевске, а также в поселке Маго и в селе Чныррах. В Селе Подгорное вода полностью ушла с затопленных участков, а в селе Тнейвах по-прежнему подтопленными остаются 2 жилых дома.

Вода уходит из затопленных сел Николаевского района Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На месте ЧС работают спасатели, которые оказывают адресную помощь пострадавшим от паводка гражданам. Работает спецтехника, которая откачивает воду с участков. Размытые поселковые дороги грейдируют. Дома просушивают теплопушками. Всего к ликвидации последствий подтопления задействовано около 60 человек и порядка 15 единиц техники.

В Хабаровском крае процесс вскрытия рек находится на круглосуточном контроле специалистов Дальневосточного УГМС и Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано взаимодействие с администрациями муниципальных районов и главами поселений.

На контроле находится также обстановка в Ульчском районе. На территории 3 населенных пунктов данного муниципального района сохраняется подтопление на 3 земельных участках и 5 участках внутри поселковых автодорог.