Пока без мяса: в Хабаровске открылась долгожданная ярмарка выходного дня

В Хабаровске открылась долгожданная ярмарка выходного дня Фото: Данил АЛЕКСАНДРОВ

В Хабаровске 16 мая на территории арены «Ерофей» состоялся второй день открытия сельскохозяйственной ярмарки выходного дня. Продукция производителей из Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов была представлена для хабаровчан и гостей города.

в Хабаровске открылась долгожданная ярмарка выходного дня Фото: Данил АЛЕКСАНДРОВ

Ярмарка открылась накануне, 15 мая, однако предпринимателей и покупателей распугала ненастная погода – практически весь день шел дождь и дул пронизывающий ветер. Воскресный день стал погожим, и горожане охотно устремились за дарами сельского хозяйства. Погодные условия были благоприятными для посещения ярмарки, поэтому посетителей было гораздо больше, чем в первый день. Также, помимо приятных погодных условий, посетителей притягивало на ярмарку и выступление ансамбля «Берега Амура», который исполнял русские народные песни.

в Хабаровске открылась долгожданная ярмарка выходного дня Фото: Данил АЛЕКСАНДРОВ

- Наша ярмарка организована министерством сельского хозяйства Хабаровского края. Ее основная задача – поддержать местных сельскохозяйственных производителей и сформировать канал сбыта. Это необходимо для того, чтобы местные фермеры могли реализовать свою продукцию на территории Хабаровска, – рассказал Константин Могильный, специалист краевого сельскохозяйственного фонда.

в Хабаровске открылась долгожданная ярмарка выходного дня Фото: Данил АЛЕКСАНДРОВ

Местная продукция фермеров края на ярмарке соответствует сезонности, поэтому пока что посетители могут приобрести зелень, овощи, цветы, мед, ягоды и другие продукты. Представленная продукция проходит контроль в местной мобильной лаборатории, которая находится возле места ярмарки.

В Хабаровске открылась долгожданная ярмарка выходного дня Фото: Данил АЛЕКСАНДРОВ

- В мобильной лаборатории проводят экспертизу только растительной продукции, так как мясная пока отсутствует из-за эпизода с африканской чумой. У промышленных организаций мы проверяем в электронном формате сопроводительные документы, в то время как непромышленная продукция проходит на проверку содержание нитратов и радиационного фона, – поделилась Юлия Ильина, ветеринарный врач хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Напомним, что ярмарка будет проходить каждую субботу и воскресенье с 8:00 утра до 15:00 вплоть до конца октября.