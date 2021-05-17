«Я верю в Хабаровск»: Дмитрий Ноженко о развитии Большого Уссурийского острова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пути развития у Хабаровского края однозначно есть. Это подтвердил председатель регионального общественного движения содействия единению и взаимному доверию Хабаровского края «Верю в Хабаровск» Дмитрий Ноженко в эфире авторской программы Игоря Глухова «Жалобная книга Хабаровского края» на радио «Комсомольская Правда» - Хабаровск».

«Я верю в Хабаровск», - заявил он в эфире.

Во время беседы Дмитрий Ноженко сообщил, что развитию региона и его экономической составляющей, в частности, поспособствует Большой Уссурийский остров, на который можно будет попасть по дороге «Обход Хабаровска».

ЧТО «БОЛЬШОЙ УССУРИЙСКИЙ» ДАСТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА?

Он отметил, что многие жители региона не понимают, что им даст реализация этого глобального и серьезного проекта. В связи с этим, Дмитрий Ноженко заявил, что считает своей миссией объяснить, в чем заключается концепция Большого Уссурийского.

Для понимания он привел пример обычной семьи, состоящей из матери, отца, дочери и сына, в которой каждый ее член стремится реализовать себя в той или иной сфере по своей специальности. Дмитрий Ноженко представил ситуацию, в которой проект «Большой Уссурийский» уже реализован.

- Например, дочка учится в ТОГУ на факультете журналистики. А на острове построили конгресс-холл, в котором ежегодно или ежемесячно проходит какая-то событийка. Соответственно журналист пишет о каких-то событиях, интересных бизнесах, иностранцах и русских. Вот уже появилась какая-то насыщенность, смысл. Также в этой семье есть сын. Он закончил вуз, а на острове развернут туристический кластер. Соответственно он подает резюме и идет работать, например, в гостиницу. В свою очередь родители - отец и мать также ощутят влияние развития острова. Например, в этой семье отец - водитель. После того, как грузы прошли через пункт пропуска, и у него появилась возможность заработать - перевести их. Жена этого человека, например, бухгалтер. Соответственно раскрывшиеся логистические возможности дают необходимость работать в логистических компаниях, которые нуждаются в бухгалтерах. Получается одну семью мы уже работой обеспечили, - объяснил он.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ РУССКИХ

Дмитрий Ноженко рассказал, что даже направление внутреннего туризма для Хабаровского края представляет определенный интерес. Ведущий программы Игорь Глухов спросил у гостя:

«Хабаровский край не Таиланд и не Турция, чем же мы можем привлечь к ним туристов?».

- Если проект реализуется, то он станет первым и, наверное, единственным в России и даже в Азии, где на территории одного острова две страны построили инфраструктуру. Я думаю, что внутренний турист, при условии строительства современной инфраструктуры, однозначно приедет. Этот турист имеет возможность прилететь в новый аэропорт Хабаровска, по «Обходу Хабаровска» доехать до Большого Уссурийского, где он также сможет зайти в Китай, например, на шопинг, а потом он уедет на Шантарские острова», - сказал он.

КИТАЙСКИЙ ТУРИЗМ

Дмитрий Ноженко отметил, что господин Си Цзиньпин сказал, что каждый китаец должен побывать в самой восточной точке Китая, а это (при. ред. - Большой Уссурийский) она и есть.

Также председатель «Верю в Хабаровск» рассказал о приезжающих «богатых и сытых» туристах с Юга Китая на Большой Уссурийский, которые готовы тратить свои денежные средства, покупая или приобретая у местных предпринимателей товары.

И действительно, на китайскую половину острова из города Фуюань с населением около 30 000 человек курсируют туристические катера, есть автомобильное и железнодорожное сообщение. По мосту, открытому в 2012 году, с китайской стороны на остров чуть ли не каждые 15 минут ходят туристические автобусы. Для жителей Фуюаня, которые занимаются в основном торговлей, проезд на Большой Уссурийский первые несколько лет был бесплатным. От Хабаровска до Фуюаня всего около часа пути по реке; в городе живет русская диаспора из обосновавшихся здесь с 1990 годов частных предпринимателей.

Однако Дмитрий Ноженко обозначил и «подводные камни» китайского туризма по территории Хабаровского края.

- Китайцы хитрят. Они зачастую хотят оставить деньги в туристическом секторе у себя, а сюда заводить деньги только по операционному обслуживанию. Но если мы не повторим ошибки Благовещенска, где гостиницы, земельный фонд и т.д. зачастую отданы китайцам, то мы сможем контролировать экономику, - рассказал он.

«СНАЧАЛА НУЖНО СДЕЛАТЬ БОРДЮРЫ»

- Вы тут рассуждаете о развитии туризма, строительстве дорог… Вы для начала бордюры в Хабаровске сделайте, - такой вопрос от слушателя программы озвучил в эфире Игорь Глухов.

В свою очередь Дмитрий Ноженко объяснил, что, в первую очередь, нужно разобраться с тем, «что такое бордюр?». Под этим понятием он подразумевал выделение денежных средств, находящихся в бюджете муниципалитета и его финансовых возможностях.

Если разобраться с тем, откуда в казну органа местного самоуправления поступают денежные средства, то, в первую очередь, это зависит от количества финансового трафика, имеющегося в регионе, а также от налогоплательщиков, имеющих какую-то деятельность.

- Для того чтобы ее (прим. ред.- деятельность) реализовать для этого нужна площадка, например, Большой Уссурийский, который является основной для кафе, ресторанов, туристического и гостиничного бизнеса. От них идут налоги. После этого и появляется бордюр, - пояснил Дмитрий Ноженко.

ЛИКВИДАЦИЯ СТЕРЕОТИПОВ

Председатель «Верю в Хабаровск» поделился своим занятным наблюдением, которое складывается из стереотипного мышления - «если ты не уехал с Хабаровского края, то неудачник».

- В бизнес среде этого много. Это надо ломать! Создавать экономику и делать слом с точки зрения восприятия Хабаровска. Мы не живем на краю света. Мы живем в центре! Если поставить циркуль: Пекин, Сеул, Харбин и огромное количество восточных городов, то это центр развития, - выразил возмущение Дмитрий Ноженко.