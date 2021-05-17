Жара до +28 градусов: Светлана Агеева о погоде в Хабаровском крае на рабочую неделю

Лето наступает семимильными шагами Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кажется, дождались! В Хабаровский край после продолжительной плохой весенней погоды вдруг семимильными шагами идет лето. Синоптики обрадовали прогнозом на ближайшие дни - в краевой столице термометр покажет +28 градусов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник дальневосточного гидрометеорологического центра, рассказала слушателям и ведущим, что еще приготовила небесная канцелярия для местных жителей в ближайшее время.

- Прогнозы обнадеживающие: после холода, наконец, пришло тепло. Температурный фон на этой рабочей неделе будет от +23 до +28 градусов, - говорит Светлана. - Ночью тоже достаточно тепло, +8 +15 градусов. Несмотря на высокие температуры, ветер все же сохранится и немного усилится. Так, завтра ждем скорость до 14 метров в секунду.

Что касается осадков, то на этой неделе синоптик пообещала минимум дождей. Завтра не будет совсем, а вот 19 мая днем может пройти кратковременный дождь, чтобы немного остудить нагретый солнцем город.

В целом погода, что называется, шепчет! Совсем скоро в ход пойдут кондиционеры, а спасаться от традиционной духоты будем в прохладных офисах. О погоде на грядущие выходные «КП» расскажет в пятницу.