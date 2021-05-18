Форум «Амурский кампус: Твой ход» прошел онлайн

Форум «Амурский кампус: Твой ход» прошел в онлайн-формате. Фото: скриншот с трансляции.

Первая часть форума «Амурский кампус: Твой ход» прошла 16 мая. В этом году организаторы решили разделить мероприятие на две части, одна из которых – онлайн-интенсив. Проект был организован совместно с всероссийским студенческим конкурсом «Твой ход». Именно поэтому одной из ключевых идей события стала возможность узнать, как знаменитые спикеры сделали свой ход в жизни и начали двигаться в направлении своей заветной мечты.

– В этом году мы хотим показать молодежи, какие у них сейчас есть возможности. Участникам форума хочется пожелать пробовать себя, развиваться и не упускать шансы, – рассказала Светлана Лисица, соорганизатор мероприятия.

Форум «Амурский кампус: Твой ход» прошел в онлайн-формате. Фото: скриншот с трансляции.

В качестве спикеров выступили хабаровчане, которые добились успехов в разных сферах – в музыке, стендапе, дизайне и SMM, а также в блогерстве:

– Максим Свобода – музыкант, участник шоу «Песни» на ТНТ;

– Вячеслав Мартюшов – музыкант, вокалист: TRITIA, OSCAL, участник шоу «Песни» на ТНТ;

– Сергей Хволынский – маркетолог, блогер, дизайнер, создатель интернет-издания «Пространство Хабаровск»;

– Василий Габышев – стендап-комик Roast Battle LC.

Во время прямой трансляции каждый из них поделился своей историей, а также дал напутственные советы всем, кто смотрел трансляцию. Например, Вячеслав Мартюшов рассказал про свою музыкальную карьеру и поразмышлял о жизни.

– Один из моих жизненных принципов – делать как можно больше, не останавливаться и не унывать. Я всегда стараюсь себя дисциплинировать, чтобы максимально эффективно проводить время. Также очень важен выбор людей, с которыми ты двигаешься, общаешься. Твоя среда определяет тебя, – сказал Вячеслав Мартюшов, музыкант и вокалист проектов TRITIA, OSCAL.

Сергей Хволынский рассказал о работе и мотивации.

– Когда ты мечтаешь эмоцией – твоя работа идет гораздо легче. Эти эмоции меня мотивируют. Вместе с этим, я считаю, что реализовывать себя в таких городах, где численность около 500 тысяч человек, гораздо проще, так как тебя знает большинство людей, - объяснил Сергей Хволынский, маркетолог, блогер, дизайнер, создатель интернет-издания «Пространство Хабаровск»

Вторая часть форума «Амурский кампус: Твой ХОД» состоится уже 23 мая в парке им. Муравьева-Амурского. Площадка будет поделена на тематические зоны: «Твоя точка роста», «Твои возможности», «Твой ритм» и «Твой вклад». Для всех участников вечером пройдет концертная программа, участниками которой станут талантливые музыканты и танцоры Хабаровска.