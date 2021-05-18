Так жалобно скулили, словно как дети плакали: щенят, упавших в яму, спасли в Биробиджане

Продрогли и вымокли, они сидели на куске пенопласта в яме и ждали помощи Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Они сидели на куске пенопласта посреди воды и жалобно скулили, взывая о помощи. Промокшие, продрогшие, словно как дети плакали щенки, а их мама в панике и беспомощности кружила вокруг и ждала, когда ее малышей вызволят из бетонного плена… Трогательная история спасения и судьбы четверых маленьких щенят, которые упали в яму и не могли самостоятельно выбраться.

Анна, волонтер приюта для животных «Хатико», рассказала «КП», как обнаружила попавших в беду малышей.

Рядом с участком Анны стоит недостроенный дом. На его территории однажды поселилась беременная собака, волонтер зовет ее Рыжулей, привозит покушать, присматривает. После того как мама ощенилась, Анна стала подкармливать ее четверых малышей - одну девчушку и троих парней. Когда волонтер в очередной раз приехала на участок, мать прибежала к забору и начала жалобно скулить. Анна пошла покормить собак и заодно посмотреть, как они поживают. Но обнаружила, что в обычном месте малышей нет.

- Мать их тогда на еду и смотреть не стала, она жалобно заскулила и словно бы позвала за собой. Подвела меня к стройке, и я увидела это пронзительное зрелище - трое малышей сидели на куске пенопласта в глубокой яме, они так жалобно скулили, словно как дети плакали, - говорит Анна. - Я тогда не увидела четвертого щенка и очень испугалась, что он мог при падении пораниться и утонуть в скопившейся в яме воде.

Анна рассказала, что могла бы и сама спуститься в яму, но побоялась не выбраться, так как глубина была около двух метров. Тогда волонтер решила позвать на помощь спасателей.

Еще четыре спасенные маленькие жизни в копилке сотрудников МЧС Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Пока сотрудники МЧС вызволяли малышей, их мама кружила вокруг и поскуливала, переживала за детей. На видео слышно, как щенята скулят. Дело в том, что спасатели пытаются их спасти, а те, по незнанию, убегают с пенопластового островка и плюхаются в холодную воду. После того как все четверо были спасены, Рыжуля, забыв про страх и осторожность, ринулась к детям. Щенят обсушили и накормили. Анна предположила, что мать прятала щенят в отверстии между плитами, чтобы укрыть от дождя, а юнцы просто нашли лазейку и провалились в яму.

Четвероногих обсушили, хорошенько накормили и построили для них будку Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Сейчас щенята в порядке, никто после холодных ванн не заболел. Для них волонтеры построили будку.

Эти ребята могут стать отличными сторожами на участках, их мама - крупная собака. Сейчас Анна курирует щенят, ищет новый дом для каждого и специально не дает им имена, потому что верит, что у них появятся свои хозяева, которые их назовут. Лишь одного Анна зовет Геннадием Геннадьевичем, потому что у него на мордашке смешная борода, совсем как у дедушки.