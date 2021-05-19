«Хабаровск – зеркальное отражение Москвы»: образование, заработные платы, строительство и ВЭФ затронул Михаил Дегтярев на форуме ProДФО Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 19 мая, в рамках онлайн-форума ProДФО в Хабаровском крае Михаил Дегтярев обсудил актуальные вопросы в развитии региона. На пленарной дискуссии «Будущее ДФО: создаем пространство для самореализации и работы молодежи» Михаил Дегтярев в числе спикеров ответил на вопросы участников и журналистов. Так, отдельное внимание уделили вопросу оттока молодого населения из Хабаровского края.

- Здесь встает вопрос идеологии, почему наша молодежь едет в Москву или в другие регионы. Не только потому, что там высокое качество образования. Оно действительно может быть высокое, но не всегда и не в каждом вузе. Едут, потому что, говоря народным языком, все едут. Или потому что все говорят, что все едут. В итоге все действительно уезжают. Я повторюсь, это вопрос идеологии. Мы табуируем вопрос и лексику о том, что у нас кто-то куда-то едет. Все. Это запрещено директивно мной. В правительстве об этом никто больше слов не говорит, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Обращаясь к врио, журналисты сравнили Москву с пылесосом, который высасывает молодые кадры из регионов, на что Михаил Владимирович отметил, что Хабаровский край ничем не хуже.

- Москва, вы сказали, является пылесосом мозгов, технологий и денег. Да, это так. Но является ли Хабаровск зеркальным отражением Москвы? Да, является. Мы тоже сегодня являемся пылесосом. Пока слабеньким, но скоро он будет хорошо работать для талантливой молодежи, технологий и денег. И в этом, лично я, вижу миссию для края и Хабаровска - всосать в себя лучшие мозги, технологии и деньги всего макрорегиона. И мы это обязательно сделаем. В этом ничего плохого нет. Это надо артикулировать и объяснять, - объяснил Михаил Дегтярев.

Как объяснил политик, центральной задачей для всей страны является создание условий, чтобы молодежь не уезжала заграницу, а смогла реализоваться в пределах России. Для этого ежегодно создаются программы дополнительной мотивации молодежи. Так, Юрий Трутнев, зампред Правительства РФ, полномочный представитель Президента России в ДФО отметил, что в Хабаровском крае необходимо поднять заработную плату именно молодым специалистам.

- Этот вопрос еще нужно проработать. Я дам поручение правительству Хабаровского края на этот счет подготовить предложения по повышению уровня оплаты труда молодым специалистам. В данной ситуации не все зависит от регионального правительства. Поэтому для выполнения задачи мы будет обращаться и в Правительство России, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В очередной раз на форуме произошло сравнение нынешней дальневосточной столицы и Хабаровска. Исполняющий обязанности главы Хабаровского края объяснил, что к соседям мы относимся с уважением и понимаем все знаки государственного внимания, которые оказываются Владивостоку. Но Хабаровский край также достоин, чтобы в нем проводили культурные мероприятия, а также размещали филиалы крупных федеральных компаний, театров, музеев.

- Мы, например, готовы провести ВЭФ. Хабаровский край сегодня полностью отвечает всем требованиям по проведению любого международного мероприятия с любым уровнем участников. Вообще, ВЭФ из года в год можно было бы проводить в разных регионах ДФО, - сказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, сейчас правительство региона решает и насущные проблемы. Например, по освоению плана, по строительству одного миллиона квартир в год.

- Сейчас идут переговоры с министерством обороны по освоению участка на улице Аэродромной. Также, мы достигли договоренностей с платформой дом.рф по большому участку на Брянском переулке. Сейчас он выставлен на аукцион и его уже готов купить крупный застройщик. За последние десять месяцев нам удалось подготовить 2,5 миллиона квадратных метров участков под жилье. Они расположены в разных частях города: шестой и седьмой микрорайоны, Ореховая сопка, южный и центральный микрорайоны. Мы хотим двигаться в том русле, которое задал президент. Отговорок, оправданий, переносов, нам не хочется делать, - добавил Михаил Дегтярев.