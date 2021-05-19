Михаил Дегтярев лично принял участие в посевной Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Выездное совещание краевого правительство по вопросам состояния сельского хозяйства состоялось в этот раз в житнице Хабаровского края - районе имени Лазо. Отраслевые руководители и врио губернатора посетили сельхозпредприятие «Вектор» и ознакомились с его работой.

Лазовские агрономы сразу же обозначили перед Михаилом Дегтяревым главную проблему, стоящую перед всеми хозяйствами и фермами района - мелиорация. Дело в том, что мелиоративные системы частично заброшены, частично работают в треть ресурса. Они не расчищаются, не обновляются. Из-за этого происходит то засуха, то - как в этом году - переувлажнение полей. А сеять надо. В результате техника не может выйти на обрабатываемые гектары - там жидкая грязь, местами почти болото. Мелиоративные каналы находятся в ведении Минимущества. У этого ведомства не хватает денег полноценно следить за мелиорацией.

Михаил Дегтярев лично принял участие в посевной Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Директор ООО «Вектор» Сергей Гоманюк в беседе с врио губернатора подчеркнул, что прежде чем говорить об увеличении посевных площадей, нужно сначала решить вопрос с передачей предприятиям мелиоративных каналов.

- По документам у нас семь с половиной тысяч гектаров земли. Из них четыре тысячи гектаров пашни и 3,5 тысячи - сенокосы. Из последних почти две тысячи гектаров «залужено», то есть искусственно засеяно травами, сегодня идет обратный процесс по заболачиванию. Поучается, что рабочих земель у нас 2,2 тысячи гектаров. Мы их сейчас доосваиваем, - отчитался Гоманюк.

Глава региона поинтересовался у руководителя краевого Минсельхоза Александра Шкурина, как обстоят дела с финансированием мелиорации? Шкурин ответил, что регион получил в этом году из федерального бюджета около 85 миллионов рублей на мелиоративные работы. Стартовал процесс закупки спецтехники для расчистки заросших полей. Эти меры позволят вернуть в оборот не меньше 45 тысяч гектаров сельхозугодий.

- Вижу выход в том, чтобы мелиоративную систему отдать непосредственно хозяйствующим субъектам. Не дело, когда государство на себя берет это, а потом кто-то пользуется. Отвечать должен хозяин: кто пользуется, тот и должен делать, - отметил Михаил Дегтярев.

Глава региона также поинтересовался, сколько получают на селе? Оказалось, немного.

- Механизатор получает не более 50 тысяч в месяц. И это во время горячей поры, в сезон. Маловато, потому что в остальные месяцы там 20 тысяч. Как содержать семью с тремя детьми? Доходы наших селян надо повышать. А чтобы их повышать - надо увеличивать площади. А то нет работы, объема нет, - заметил Дегтярев.

Врио губернатора побывал еще на нескольких предприятиях Лазовского района. Михаил Дегтярев даже проехал на тракторе, чтобы получить представление о работе на селе во время посевной.

В этот же день глава региона ознакомился с организацией образовательного процесса в Хорском агропромышленном техникуме. Здесь же прошло и выездное совещание. Рассмотрели планы посевной кампании 2021 года, задачи по развитию сельского хозяйства в крае, подходы к ведению земледелия с учетом новых вызовов, задач и реалий. Немаловажно то, что к обсуждению проблем и путей их решения были приглашены не только должностные лица местных органов власти, но и предприятия агропромышленного комплекса, включая совсем небольшие фермерские хозяйства.

В отчетах должностных лиц прозвучало, что объем государственной поддержки сельхозпроизводителей района в 2020 году составил 179,1 миллиона рублей. В 2020 году три К(Ф)Х выиграли гранты, сумма государственной поддержки составила 9,2 миллиона рублей, в том числе 3,2 миллиона - на развитие животноводческого направления, шесть миллионов рублей - на тепличное овощеводство.

По информации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, в этом году в районе планируется засеять 21,7 тысячи гектаров посевных площадей (96% к уровню 2020 года): 3,8 тысячи гектаров - зерновыми культурами, 4,9 тысячи гектаров - кормовыми культурами, 12,5 тысячи гектаров - соей, 275 гектаров - картофелем, 280 гектаров - овощами, 70 гектаров - бахчевыми.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что обеспечение края продуктами питания собственного производства - это стратегическая цель. Это основа продовольственной безопасности. Правительство региона со своей стороны готово оказывать предприятиям агропромышленного комплекса полную поддержку. В том числе вынося информацию о возникающих у них проблемах на федеральный уровень.

Михаил Дегтярев лично принял участие в посевной Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Район имени Лазо традиционно специализируется на сельскохозяйственном направлении. В числе приоритетов - выращивание сои, картофеля, овощей, мясное и молочное животноводство. Основные предприятия отрасли: ООО «Амурская заря», ООО «Полетное», ООО «Вектор», ООО «Грин - Стар 2», ООО «Черняевское», ООО «Лазо Мол-Агро». Также в районе работают 189 крестьянских (фермерских) хозяйств и 13,1 тысячи личных подсобных хозяйств.

Такие поездки руководителя края не случайны и не отчетны. Михаил Дегтярев пытается найти необходимые точки роста, которые позволят дать импульс развития сельскому хозяйству и животноводству Хабаровского края. Это особенно важно, потому что в последние несколько лет объемы производства сельхозпродукции по ряду наименований в регионе последовательно снижались.