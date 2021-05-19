Хабаровск посетила экспедиция во главе с известным блогером Богданом Булычевым Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня, 19 мая, Хабаровск посетили известные российские блогеры во главе с Богданом Булычевым. Конечная точка автопробега, стартовавшего три недели назад из Москвы - остров Русский в Приморье. О том, с какими целями команда отправилась в это непростое путешествие, в эфире радио «КП»-Хабаровск» рассказали Богдан Булычев и Александр Еликов.

Богдан позиционирует себя как «арктический блогер». В «Инстаграме» у него свыше одного миллиона подписчиков. Со своей командой блогер побывал уже в нескольких экстремальных экспедициях. Например, одной из последних стала «Евразия: от края до края» в 2020 году. И вот, новый вызов - дистанция от Москвы до Приморья на двух джипах.

- Расскажите, как возникла идея данного маршрута, почему именно Дальний Восток?

- В поездку мы собрались абсолютно спонтанно. У себя в «Инстаграме» я сделал пост, что было бы круто куда-нибудь отправиться на майские праздники. Условие - это должен был быть не какой-то «попсовый» маршрут. У нас есть большое серое пятно для туристической отрасли - это Дальний Восток. Поэтому потенциал этой территории огромный - для туриста есть все, что нужно. И рыбалка, и экстрим, и промышленный туризм, и многое другое. Самое главное - есть необходимая инфраструктура. Из Москвы едем на остров Русский рядом с Владивостоком. В пути мы уже больше трех недель. Западную часть России и Сибирь мы уже знаем очень хорошо, поэтому проехали этот участок очень быстро. А вот на Дальнем Востоке мы уже едем более плотно.

- А как у нас на Дальнем Востоке с туристической инфраструктурой?

- За все время, что мы путешествуем, мы ни разу не ночевали в палатке – всегда останавливались в гостиницах и гостевых домах. Конечно, есть отличие в сервисе, на западе борются за туриста. Но могу сказать, что и раньше в западной части России была похожая картина. Поэтому есть надежда, что с развитием Дальнего Востока придет и нормальный сервис. Сейчас сам бог велел повернуться к дальневосточным регионам.

- А чисто для сравнения, где дороги лучше: на Западе или у нас, на Дальнем Востоке?

- Да на самом деле дороги везде одинаковые. Особенно федеральная трасса. Отличия только в инфраструктуре - здесь заправок и магазинов гораздо меньше, да и сам сервис гораздо хуже. Например, элементарно - здесь уборные на заправках это, скорее, исключение. Это больше вопрос к бизнесу, то, что нужно заходить в регионы.

- В Чите вы встречались с Юрием Трутневым, полномочным представителем президента Российской Федерации в ДФО, и с Алексеем Чекунковым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как прошла встреча, какие вопросы обсуждали?

- Один из важных для нас, как блогеров, вопросов, который поднимался на встрече - упоминание Арктики в соцсетях. Только за прошлый год по этой теме было свыше 130 миллионов упоминаний в соцсетях. И более 50 процентов упоминаний было от иностранцев. Это наглядно демонстрирует, что иностранным туристам эта тема интересна. Сейчас все наше повествование - это рассказ об уникальных территориях Дальнего Востока. Мы прекрасно понимаем, что локдаун рано или поздно закончится, и границы откроют. Туризм в любом случае будет. Поэтому нам необходимо взаимодействие с федеральным правительством и с регионами. И нам удалось его найти в лице Юрия Трутнева и Минвостокразвития. Мы для себя увидели, что вся эта команда готова работать и нацелена на развитие. На встрече мы презентовали новые арктические проекты на ближайшие пять лет, обсудили вопросы развития туризма, инфраструктуры, экологии, КМНС и популяризации Дальнего Востока и Арктики в целом. Самое главное, что взгляды на развитие Дальнего Востока и Арктики у нас сходятся с планами Правительства РФ по региону, а повышение уровня жизни становится приоритетным для северных регионов. В наших ближайших проектах по Арктике мы будем делать акцент именно на важные социальные и экологические вопросы.

- У вас в команде всего шесть человек. Как экипаж переносит поездку? Ведь это большая нагрузка не только физическая, но и психологическая?

- График у нас очень плотный. Признаться, последнее время спим по три часа в сутки. Мы очень тщательно подобрали состав экспедиции. Безусловно, наша команда подготовлена психологически. Все прекрасно понимают свою роль в путешествии и разделяют цели. А главная цель - это снять самое интересное и представить это зрителям. Поэтому все, кто с нами - это блогеры, которые работают в разных направлениях и темах. Работаем очень оперативно. К примеру, заехали в кафе. Пока несли еду - сделали сторис, пока ели - сделали посты в соцсетях. После обеда еще минут 30 сидели, дорабатывали. И после этого сразу в путь. В гостинице еще дорабатывали материал. Однако даже в таком дичайшем режиме все равно контент выходит с задержкой. К примеру, только сегодня мы выложили материалы про Амурскую область, хотя сами уже в Хабаровске.

- Уже есть планы на будущее, куда хотите отправиться, что показать зрителям?

- У нас есть идея по созданию полнометражного фильма, посвященного коренным малочисленным народам Дальнего Востока и Крайнего Севера, живущим на труднодоступных территориях. Там очень много уникального материала и есть про что рассказать. Нужно просто показать как есть.