«Господи, дай мне время найти доченьке родителей»: смертельно больная жительница Магадана ищет новую семью для приемного ребенка -"Фото Мария Журавлева"

История Марии Журавлевой, медсестры из Магадана, отнюдь не простая. Женщина, родившая в 19 лет сына, инвалида-колясочника, не смогла в полной мере ощутить радость материнства. Но «тяжелый» сын не умалял в женщине сильного желания быть матерью еще для двоих детей. Мария решила взять ребенка из приюта, сначала одного, потом и второго. Но так случилось, что Мария, воспитывающая теперь уже двоих девочек, заболела неизлечимой онкологической болезнью. Теперь женщина молит о том, чтобы успеть устроить своих девочек в другие семьи, чтобы они не остались на улице или в детском доме, чтобы у них было будущее.

ЛЕНА

Женщина была из той категории, которой не дают детей под опеку, потому что за плечами развод с мужем, на руках сын-инвалид, двушка в хрущевке и на иждивении еще три кошки, но Мария начала собирать документы и искать «свою» девочку. Хотела малышку от трех до пяти годиков, с ручками и ножками, чтобы была полноценной, и еще лучше - азиаткой.

- Я хотела смотреть, как она гуляет на площадке, хотела простого счастья, пожурить, если в луже ноги промочит, похвалить, если поможет по дому... - говорит Мария. - Были две девочки, которых хотела забрать, но по одной родственники стали собирать документы, я отошла в сторону, а по другой я не дождалась, пока ее мать лишат прав, потому что увидела по телевизору Леночку. Она на велосипеде каталась, а я подумала, что негде кататься в квартире у нас, места мало, и, сама поразившись своим мыслям, пошла в опеку. Когда я ее увидела уже - тощую, бледную, под носом мокро - подумала: какой ужас! Но она моя! Лену я забрала, хотя по лицу было понятно, что мама у нее пьющая. Знаете, это видно сразу по детям, если в семье не все благополучно.

С трудом девочка прошла адаптацию, боялась, что новая мама отвезет ее обратно. Но со временем все наладилось, и Леночка стала просить сестренку, а Мария уже и так задумывалась о третьем ребенке.

СВЕТА

Когда Марии показали Свету, бойкую и активную, женщина поняла, что эта девочка тоже будет ее дочкой. Полгода Мария ходила к Свете, пока та лежала в тубдиспансере, лечилась. У девочки были проблемы со здоровьем. Позже Свету стали отпускать к женщине домой.

«Господи, дай мне время найти доченьке родителей»: смертельно больная жительница Магадана ищет новую семью для приемного ребенка -"Фото Мария Журавлева"

- Я тогда думала, то Света золотой ребенок, старается, слушается, но когда были подписаны все документы, начался настоящий ад. Поведение Светы было ужасным, она все ломала, крушила, кричала, вилкой махала как ножом, могла так дернуть ящик из комода, что он вдребезги ломался, и все это с таким остервенением, она совершенно точно копировала поведение своего отца, - рассказывает Мария. - Потому что были крики, мол, я это покупала, я могу ломать, а потом искать отвертку и чинить.

Она боялась подходить, если у Марии что-то было в руках, подбирала на помойке объедки, предлагала старшей сестре поделить и поесть. Родители Светы были сильно запойными, пропивали все в доме, даже ролики ребенка, платье и прочее меняли на бутылку. Света в семье была за старшую, у нее были еще сестра и брат, совсем маленькие.

«Господи, дай мне время найти доченьке родителей»: смертельно больная жительница Магадана ищет новую семью для приемного ребенка -"Фото Мария Журавлева"

- Света как-то рассказала, что мама часто уходила и оставляла ее с братом и сестрой, в последний раз они ели застывшую вареную рыбу, уху, кастрюля стояла в холодильнике, достать Света не могла, приходилось так ковырять. Света теперь уху не любит. Сестренке ее тогда было меньше двух лет, а брату - всего полтора месяца. Страшно! Помню, в документе об изъятии было написано: «Саша лежит в грязном памперсе, не может издавать кричащие звуки», а очевидцы рассказали, что у ребенка не было сил кричать, из подгузника сочилось все, что накопилось, - говорит Мария. - Свете было шесть тогда. В этот последний загул мамы Света позвала прохожих на помощь.

Света - очень трудный ребенок, и немудрено: девочка все детство провела, глядя на бутылку родителей. Ее били, хотя девочка говорила, что мама и папа и пальцем не трогали, но был случай, когда она рассказала, как спрятала бутылку с остатками водки, а мягкую коричневую бутылку, видимо, с пивом, закопала в песочнице, чтоб мама не пила больше, а мать как зомби начала искать пойло, когда нашла - задала дочке трепку.

- Самое горькое, что для ребенка черный хлеб с маслом - лакомство, она куски у меня стала прятать, боялась, что заберу. В той семье она попрошайничала на улице, в магазине, однажды кто-то дал Свете рулет, так родители отобрали у нее и сожрали как закуску! Ужас! А еще про кашу манную - ты, говорит, что, сахар туда кладешь? И молоко? А мама не клала, но она все равно вкуснее кашу делала, чем ты. Я была в шоке.

«Господи, дай мне время найти доченьке родителей»: смертельно больная жительница Магадана ищет новую семью для приемного ребенка -"Фото Мария Журавлева"

И вот такие истории постоянно всплывают в памяти у ребенка, хотя Мария забрала Свету еще в 2016 году, прошло много времени, а память как выдавала стрессовые воспоминания, так и выдает. Света сейчас учится в специальной школе, в развитии она отстает. Конечно, ни в какой сад она никогда не ходила, жила сама по себе. Больной ребенок, но уже научившийся благодаря психотерапевту сдерживать свой гнев. А еще Света очень импульсивная, с сильным характером и явными лидерскими качествами.

Тяжело было Марии, но с помощью Лены и Паши она справлялась со Светиной адаптацией. А в прошлом году родного сына Марии не стало. Он умер от пневмонии в 30-летнем возрасте. Мария осталась с двумя детьми.

Найти новую семью для Светы - задача сложная. Воспитывать тяжело, но она ребенок, которому нужна любовь и забота, понимание, и главное - помощь. Мария не отчаивается, пока есть немного сил, она ищет Свете новую семью, Лене в этом году исполнится 17 лет, ей будет легче выйти в самостоятельную жизнь, а вот Свете… Свете нужна семья.

Если вас заинтересовала история, и вы хотите помочь, или принять девочку в свою семью, просим связаться с редакцией «Комсомольская правда» - Хабаровск». Контакты указаны ниже.

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