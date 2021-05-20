МТС и ГИТИС проведут онлайн-прослушивания для юных хабаровчан.

МТС объявляет о проведении онлайн-мастерской ГИТИС в Хабаровском крае. Школьники региона смогут, не выходя из дома, пройти предварительное онлайн-прослушивание, по итогам которого, самые достойные будут рекомендованы для поступления в ГИТИС. Проект реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить 25 мая с 13.00 до 19.00 часов. На мероприятие приглашаются ребята, которые хотят поступить в театральный ВУЗ и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будет педагог кафедры актерского мастерства ГИТИСа, артист театра наций, педагог Московской школы кино, продюсер, Алексей Калинин. По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию по ссылке и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут. Во время прослушивания необходимо убедиться в надежности интернет-соединения.

Кроме того, перед началом прослушивания с 11.00 до 12.00 часов Алексей Калинин проведет онлайн-консультацию. Она ориентирована на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.

- Хабаровский край богат на таланты — в прошлом году наши земляки ярко проявили себя на онлайн-прослушивании. «Мастерская ГИТИС» проекта «Поколение М» стала для многих ребят путевкой в жизнь, и участники проекта действительно выбрали актерскую карьеру. Например, прошлогодняя финалистка, талантливая хабаровчанка, Дарья Пучкина, пробует себя не только в игре на сцене, но и в дубляже – Даша озвучила эвенкийские сказки для проекта «Культурный код». По многочисленным просьбам мы решили повторить прослушивание и снова провести его в онлайн формате, актуальном для нашего удаленного от столицы региона. Для хабаровской молодежи возможность поступить в один из ведущих театральных институтов страны — уникальный шанс. Я горжусь, что с помощью digital-инструментов мы в сотрудничестве с педагогами ГИТИСа смогли организовать такое мероприятие, — отметила Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.