В Хабаровске создается Экспертный совет при городской думе

Об Экспертном совете рассказал депутат гордумы Виталий Морозов. Фото: Максим МОЛОТОВ

Прокурор города Хабаровска по нескольку десятков раз за год направляет в городскую думу письма с определениями, в которых указывает несоответствие принимаемых решений по отдельным вопросам краевому и федеральному законодательству. Эта практика стала уже привычной. И не только у нас, а во всех крупных городах. Причина в том, что мало кто из депутатов является профессиональным юристом или нормотворцем, и требовать от народных избранников досконального знания юридических тонкостей было бы просто некорректно. Своего аппарата у гордумы нет. Некому анализировать с юридической стороны принимаемые решения. Однако в Хабаровской городской думе, похоже, нашли выход. Депутат Виталий Морозов предложил создать особый консультационный орган - Экспертный совет, он уже и проект подготовил. О том, что это такое, народный избранник рассказал «КП» - Хабаровск».

- Виталий Евгеньевич, вы держите в руках довольно толстую папку, в которой лежит некий документ, который может изменить законодательную атмосферу в Хабаровске. Что это такое?

- Это разработанное мной и моими коллегами положение по Экспертному совету при Хабаровской городской думе. Оно еще не принято и не опубликовано, идет стадия доработки, «причесывания». Оно составлено так, чтобы не было противоречия действующему законодательству. Совет будет представлять собой экспертный и консультативно-совещательный орган. Его задачи: анализ и подготовка предложений по совершенствованию решений городской думы. Они должны соответствовать федеральному и краевому законодательству. Это основное. Предыдущие созывы гордумы принимали правовые акты, которые вызывали прокурорское реагирование. Многие из них шли в некоторых пунктах вразрез с законодательством субъекта федерации или вообще с федеральными законами. Количество таких юридических «промахов» исчислялось десятками. Как следствие, решения думы города Хабаровска зачастую не исполнялись, так как были юридически неправомочны. Экспертный совет позволит этого избежать. Еще на стадии обсуждения и подготовки решения компетентные специалисты будут тщательно изучать текст и смысл того или иного акта на предмет его соответствия действующему законодательству. Это поможет сделать думские решения более эффективными.

- Для чего конкретно нужна эта структура?

- Как это работает? Например, президент России дает задание Федеральному собранию - решить некую общественную проблему. В Госдуму поступает законодательная инициатива. Та принимает закон. В соответствие с данным актом регионы приводят в норму свое законодательство. Далее - муниципальные образования "дорабатывают" свои акты на местном уровне. Это будет либо совершенно новый правовой акт, либо в существующий вносятся изменения. Вся эта лестница должна быть четко работающей. Практика прошлых созывов была печальна. Пока не получим замечания от прокурора или от юридического управления - местный закон не работает.

Вторая функция Экспертного совета - решение вопросов местного значения. У нас есть компетенция, в ее пределах мы создаем правовой механизм, пользуясь которым исполнительная власть Хабаровска на его основе претворяла в жизнь решения городской думы. Самое главное - чтобы все это было в интересах населения. По сути «задача максимум» экспертного совета - улучшение качества жизни в городе.

- Кто будет входить в совет?

- Конечно, это люди, имеющие опыт работы в самых разных областях жизни общества - экономисты, научные деятели, историки, представители различных отраслей народного хозяйства, инженеры, строители, дорожники, медики, юристы, экологи. Все, кто имеет опыт научной и экспертной работы и умеет воплощать его в жизнь. В общем, спецы. Сразу оговорюсь - эта работа абсолютно безвозмездная, на общественных началах.

- Какие полномочия планируются у совета? Он сможет что-нибудь запрещать?

- Полномочия исключительно консультативные и совещательные. Это участие в мероприятиях, обсуждениях различных вопросов, в изучении решений думы. Совет выдает заключения - это его основной механизм влияния на городскую жизнь. То есть заключение может быть и отрицательным, если вопрос специфичный, и решение по нему принимается, по мнению экспертов, неправильное. Однако запретить совет ничего напрямую не может. Он выражает мнение, авторитетное для депутатов думы. Прислушиваться или нет - их дело. В конце концов, они лично отвечают перед избирателями.

- И когда же заработает это авторитетное собрание?

- Очень надеюсь, что уже в этом году. Идея хороша и даже необходима. Конечно, необходимо согласование с мэром, вице-мэрами, прокурором Хабаровска.

- Кому пришла в голову идея создать Экспертный совет?

- Можно сказать, сама жизнь продиктовала эту необходимость. Не все депутаты обладают специальными знаниями в разных сферах городской жизни. А при работе в своих округах сталкиваться приходится с целым спектром вопросов, и вопросы эти надо решать. Без экспертов здесь не обойтись. Поэтому и возникла коллективная такая идея - перейти с уровня самодеятельности к уровню профессиональному.

- Совет каким-то образом планирует отчитываться перед населением о своей работе? Сделано то-то, по этой проблеме посоветовали поступить так-то…

- В положении об Экспертном совете я этому посвятил раздел №7. Прописано, что в конце календарного года совет представляет городской думе письменный отчет о своей деятельности. По этому документу депутаты принимают решение. Образно говоря, голосуют - устраивают их заключения экспертов или нет. Что касается ежеквартальных отчетов, то они не предусмотрены. Но дума в любой момент может запросить сводку текущих дел совета, и она будет предоставлена.

- Где вы собираетесь брать экспертов?

- Мы будем приглашать людей, которые уже авторитетны в профессиональном и общественном пространстве. Могу сказать, что даже сейчас - на стадии только подготовки к формированию совета - многие преподаватели вузов и хозяйственники-практики высказали интерес к такой форме работы на благо города. Думаю, со штатом проблем не будет. В конце концов, Хабаровск - это наша родина. Кто же откажется поработать на ее пользу?