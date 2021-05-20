Вконец озверели!: Под Хабаровском мужчина всадил в неугодного кота пять пуль и прыгал на нем, чтобы добить -"Фото предоставлено Ириной Романовой"

Рокки прямо как боец - так назвали кота, пережившего дикую жестокость и получившего пожизненную инвалидность от деяний человека. Сейчас при виде незнакомых мужчин кот затихает и начинает трястись от страха и паники. А еще он не может самостоятельно ходить в туалет, у него полностью не работает задняя часть тельца. Но при этом рыжий не утратил своей беззаветной любви к людям, он уже стал ласковым по отношению к тем, кто ему помогает, быть может, это благодарность за спасение.

Вопиющие вспышки человеческой жестокости все чаще фиксируются в Хабаровске. Кажется, только утихла история с местными живодерками, как нарисовались новые, еще более опасные индивидуумы, не щадящие ничто живое и самоутверждающиеся за счет издевательств над слабыми. История Рокки произошла буквально несколько дней назад, а «КП» рассказали о ней зоозащитники.

Пять свинцовых пуль и перебитый позвоночник. За что?

Семейная пара отдыхала в Сосновке, близ Хабаровска, мужчина пошел на стоянку, чтобы завести машину, и увидел, как сотрудник базы прыгает на доске, под которой лежит кот. Тогда отдыхающий подбежал и попытался оттащить прыгуна с вопросом, мол, что ты делаешь? На что тот ответил: «Убиваю кота». В ходе конфликта он добавил, что уже не первый раз стреляет в животное, потому что тот «задолбал сюда ходить». Драку мужчин тогда разняли, живодер убежал, а отдыхающие подняли доску и обнаружили под ней обездвиженного, но еще живого кота…

Тогда его схватили и повезли в больницу, в теле были обнаружены пять свинцовых пуль, четыре из них жизненно важные органы не задели, а вот пятая перебила позвоночник и повредила спинной мозг. Из-за этого кот теперь не может сам ходить в туалет, дважды в день ему отжимают жидкость из мочевого пузыря. Рокки остался инвалидом на всю жизнь, и теперь для него ищут неравнодушных хозяев.

- Это приводит в ступор и недоумение - как можно так относиться к животным? Ведь они беззащитны, они меньше обидчиков, слабее, и они так доверчивы. И таких случаев, как с Рокки, очень много, люди или не считают, что это аморально, или не хотят с этим бороться, добиваться справедливости, - рассказывает Наталья Коваленко, зоозащитница, депутат Законодательной думы Хабаровского края. - Самое страшное, что изначально хозяин места отдыха пообещал оплатить лечение кота, если отдыхавшая тогда пара заберет заявление из полиции. Люди согласились, забрали, а лечение оплачено не было, оно легло на плечи зоозащиты.

Сейчас Рокки живет на платной передержке, Ирина Романова - зоозащитница и юрист, рассказала «КП», как кот себя чувствует.

- Когда Рокки сделали операцию, его нужно было возить на физиопроцедуры, чтобы поддерживать кровообращение в лапках. Я просила друга, он возил, но потом увидели, как кот реагирует на любых мужчин - в панике затихает и начинает трястись, или впадает в истерику, - говорит Ирина. - Я тогда стала сама возить его на процедуры, он успокоился. Теперь же он у временных хозяев, уже стал более ласковым, добрым, больше не шипит и подпускает к себе. Может быть, стало меньше болеть, или просто из благодарности за спасение, а может быть, понял, что в безопасности.

Ирина сказала, что для Рокки требуется новая семья, любящие и добрые хозяева, готовые взять на себя ответственность - заботиться об инвалиде, помогать с туалетом и просто любить его. Узнать, как забрать кота, можно в редакции «Комсомольской правды», телефон указан ниже.

Среди сотен подобных случаев история Рокки вызывает особенную симпатию к коту - он боролся за свою жизнь до победного и выжил, а сколько таких «Рокки» погибли от рук человека? Страшно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.