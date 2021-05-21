Путин присвоил Комсомольску-на-Амуре почетное звание «Город трудовой доблести» -"Фото kremlin.ru"

Сегодня в три часа ночи по хабаровскому времени на официальном сайте Кремля был опубликован указ о присвоении почетного звания РФ «Город трудовой доблести» Комсомольску-на-Амуре. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Свершилось то, чего ждали, но во что не очень верили. Комсомольчане подняли этот вопрос еще в марте прошлого года, когда статус «трудовой доблести» был законодательно установлен. Но тогдашняя власть на это никак не отреагировала. Михаил Дегтярев, став врио губернатора Хабаровского края, на первой же личной встрече с президентом РФ предложил Владимиру Путину присвоить почетное звание Городу юности. Глава региона назвал тогда подобную идею справедливой, ведь Авиационный завод №126 (КНААЗ имени Ю. А. Гагарина) создал основы дальней бомбардировочной авиации СССР, выпустив 2700 самолетов «ИЛ-4», а Судостроительный завод №199 (АСЗ) за годы войны построил девять военных кораблей, отремонтировал 17 подводных лодок. Президент ответил тогда благожелательно, но не конкретно.

Конкретику Дегтяреву пришлось «продавливать» в кремлевских - и не только - кабинетах. Ведь на звание претендовали десятки городов. Помимо резкого повышения статусности оно дает и материальные преференции. Например, выделяются бюджеты на развитие и поддержание инфраструктуры, связанной с памятью Победы, предприятия ВПК могут рассчитывать на дополнительные заказы. Появляется другое отношение к городу-носителю звания «трудовой доблести». Конкуренция в этом смысле была очень жесткой. Михаилу Дегтяреву отстаивать Комсомольск-на-Амуре было непросто еще и оттого, что по какой-то нездоровой традиции внимание федерального центра (в том числе финансовое) направлялось на Приморье, а остальные субъекты ДФО оставались как бы немного «за бортом». Восточнее Иркутска вообще не было Городов трудовой доблести. Теперь появились.

- От всей души поздравляю комсомольчан и всех граждан Хабаровского края с этим значимым событием. Теперь жителям Комсомольска-на-Амуре совместно с краевыми властями предстоит определить место, где в городе будет расположен памятный сквер и знак с текстом указа и символами города. Я призываю жителей Комсомольска активно включаться в этот процесс, чтобы увековечить память об историческом решении, - отметил в своем поздравлении Михаил Дегтярев.

Стоит отметить, что кроме Комсомольска-на-Амуре Городом трудовой доблести стал еще один дальневосточный город - Магадан.