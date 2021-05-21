Спортивный городок на арене «Ерофей» готовится к своему открытию в Хабаровске

Спортивный городок на арене «Ерофей» готовится к своему открытию для хабаровчан Фото: Данил АЛЕКСАНДРОВ

Прилегающая территория арены «Ерофей» обновится новыми спортивными площадками, которые сможет посетить любой желающий. Чтобы жители могли заниматься спортом на воздухе, на территории арены скоро запустят в работу новую воркаут территорию и площадку по пляжному волейболу. Новое место для игры в пляжный волейбол уже испытали девочки из женской сборной края, а вот на территории по воркауту пока что ведутся работы по укладке резинового покрытия. Однако, как заверяет руководство, арена Ерофей и ее прилегающая территория заживет по-другому с июня.

- Сегодня сборная девочек Хабаровского края по волейболу просто испытывает, пробует волейбольную площадку, чтобы понять, можно ли здесь проводить дворовые мини-турниры для жителей. Мы только сегодня завезли песок, разровняли, повесили сетки, - рассказал Константин Юров, руководитель арены «Ерофей».

Спортивный городок на арене «Ерофей» готовится к своему открытию для хабаровчан Фото: Данил АЛЕКСАНДРОВ

Масштабное развитие застанет и саму арену. Руководство уже при поддержке правительства Хабаровского края закупило тысячи метров искусственной травы и искусственного льда, а также 15 теннисных и шахматных столов. Цель такой закупки – не допустить простаивание «Ерофея» летом.

- Если не брать ярмарки, выставки, мероприятия, концерты, то арена летом часто пустует. В прошлом году было решение по масштабному развитию спортивной активности на арене. Мы хотим, чтобы «Ерофей» ассоциировали не только с хоккеем с мячом, а с полноценным и универсальным спортивным комплексом, - добавил Константин Юров.

При поддержке федерации шахмат и федерации настольного тенниса в «Ерофее» откроются секции по шахматам и настольному теннису, чтобы максимально развить комплекс.