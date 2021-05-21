Паводок в Хабаровском крае: в Хабаровске введен режим повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Паводок не дает расслабиться муниципальным и краевым властям, а также сотрудникам МЧС. Очередное повышение уровня воды в реках подтолкнуло главу Хабаровска Сергея Кравчука к активным действиям. С сегодняшнего дня, 21 мая, в краевой столице введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал Сергей Кравчук.

- Прежде всего, режим вводится для органов звена РСЧС и экстренных служб для предупреждения возникновения и развития ЧС, связанных с прохождением паводка на реке Амур, подъемом уровня воды на территории Хабаровска в мае-июне 2021 года, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Сейчас уровень Амура у Хабаровска составляет 356 сантиметров. За сутки зарегистрирован прирост в 9 сантиметров. Неблагоприятной для нашей территории считается отметка в 4,5 метра. ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков сообщает, что к концу мая у Хабаровска Амур может подняться до 4,5 метров. В зону воздействия паводка попадут острова Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, а также приусадебные участки в селе Хабаровского района Корсаково-2.

Кроме того, повышение уровня воды наблюдается на реках у района имени Лазо. Поймы рек затоплены на 0,1-1,6 метра. Сейчас в районе подтоплены три населенных пункта: села Второй Сплавной Участок, Васильевка и Кутузовка. В первом затоплено сразу девять приусадебных участков, в Васильевке два участка, а в Кутузовке – шесть. Для жителей сел подготовлен пункт временного пребывания в селе Марусино, пока никто туда не перебрался.

В ближайшие двое суток у поселка Переяславка река Кия поднимется на 5-10 сантиметров. У села Новосоветское ожидается подъем на 10-20 сантиметров.