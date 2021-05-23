Вторая жизнь для одежды: своп-вечеринки в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

Экологические движения и мероприятия набирают популярность в Хабаровске. Жители города начали более ответственно относиться к состоянию окружающей среды. Так, во дворах появляется больше точек для раздельного сбора отходов, существуют пункты для приема отсортированного мусора. Помимо этого, эко-активисты продвигают инициативы, направленные на развитие разумного потребление одежды, пользования аксессуарами.

В последнее время в Хабаровске все чаще стали организовываться «своп-вечеринки». В мировую культуру потребления они вошли еще в 90-х, однако с недавнего времени стали популярны и в нашем регионе. В переводе с английского «swap» означает «обмен», его основная задача – это продвижение идеи «low waste», которая предполагает возможность подарить вещам «вторую жизнь».

Вторая жизнь для одежды: своп-вечеринки в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

На своп-вечеринки люди приносят свою одежду, вышедшую из употребления в гардеробе. Таким образом, происходит обмен - одежда и аксессуары обретают новых хозяев. В Хабаровске продвижением идеи занимаются эко-активисты из объединения «фешен-юродивые», а также секонд-стор «Свалка».

Так, недавно в «Свалке» был организован «Весенний СВОПчик».

- Мы полностью поддерживаем экологичную инициативу и присоединяемся к мероприятию, ведь своп – это безвозмездный обмен одеждой, аксессуарами и эмоциями, - говорят о своем мероприятии организаторы.

В рамках вечеринки были проведены обучающие мастер-классы «Носить нельзя выкидывать» от Ольги Мицай, а также небольшой экскурс от Виктории Винчи о том, как добавить красок в полюбившуюся вещь так, чтобы сделать ее индивидуальной и неповторимой. Этой своп-вечеринкой организаторы доказали, что своп может быть еще и просветительским.

Вторая жизнь для одежды: своп-вечеринки в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

Наиболее распространенным форматом мероприятия в Хабаровске является свободный обмен, что и было представлено на «Весеннем СВОПчике». Однако опыт других регионов показывает, что свопы могут быть и за купоны, чтобы установить контроль качества сдаваемых вещей.

Своп-вечеринка – это возможность получить заряд позитива и эмоций. Каждый предмет гардероба несет свою энергетическую ценность, именно поэтому участники часто рассказывают историю своей одежды или аксессуаров, принесенных на мероприятие. Близкими к этому формату проведения оказались творческие вечера на помойке, которые организовывала Мария Рихтер.

Вторая жизнь для одежды: своп-вечеринки в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

– Я считаю, что людям нужны такие мероприятия, как «Творческий вечер на ул. Ватутина 16». Мне было приятно смотреть на подростков, детей, взрослых, стариков, которые проходили мимо, интересовались. Те, кто посмелее, начинали участвовать вместе с нами. Говорили: «Ой, вы здесь надолго? Сейчас я сбегаю домой, возьму свою одежду и тоже поучаствую в свопе». У людей, которые раньше были чужды друг другу, не были знакомы, не было никакой нужды общаться, появилось что-то общее. Это что-то, что происходило в нашем дворе, что было привлекательно, необычно, мимо чего нельзя было просто так пройти. Что получили люди? Понимание того, что существует некая проблема, но ее можно решить. Что это может сделать каждый, что у них есть теперь какой-то выбор, и вариант, как действовать, – рассказала Мария Рихтер.