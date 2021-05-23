Военно-спортивный фестиваль «Армата» стартовал в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сегодня, 23 мая, в Хабаровске стартовал военно-спортивный фестиваль допризывной молодежи «Армата». На стадионе «Авангард» развернулось сразу несколько локаций. Так, для юнармейцев региона стартовала военно-тактическая эстафета «Юнармейский огневой рубеж». Кроме того, в рамках фестиваля проходят первенство и чемпионат края по спортивному метанию ножа и соревнования по рукопашному бою. В состязаниях принимают участие команды по восемь человек. Также на стадионе установлена локация по разборке-сборке макета автомата.

Военно-спортивный фестиваль «Армата» стартовал в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Настоящий праздник военно-патриотического воспитания включил в себя и выставку «Без срока давности». Всероссийский проект открылся в феврале 2021 года в Хабаровске. Архивные экспозиции открылись в 22 регионах России. Для создания выставки было систематизировано около семи тысяч архивных документов. К работе подключилось 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков и ученых.

Военно-спортивный фестиваль «Армата» стартовал в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кроме того, на фестивале представлена выставка современного военного вооружения МО РФ, а также ретро оружия. Например, можно подробно разглядеть винтовку Мосина, а также несколько видов пулеметов производства довоенного и военного периодов.

Военно-спортивный фестиваль «Армата» стартовал в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Участие в фестивале принимает также хабаровский клуб «Аторетро-100». Так, на стадионе «Авангард» можно найти автомобиль ГАЗ-АА 1936 года выпуска.

Военно-спортивный фестиваль «Армата» стартовал в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Также на стадионе выступают ВИА «Черные береты» и «Берега России». Музыканты исполняют преимущественно патриотические хиты.

Военно-спортивный фестиваль «Армата» стартовал в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как сообщают организаторы мероприятия, региональное отделение «Юнармии», на мобильной сценической площадке будут показаны соревнования по танковому биатлону.