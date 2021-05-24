Летний лагерь: где отдохнуть ребенку в Хабаровском крае летом 2021 года? Фото: Правительство Хабаровского края

До долгожданного лета 2021 года остаются считанные дни. А это значит, что самое время озаботиться покупкой путевки в летний лагерь для любимого чада. В этом году все загородные лагеря Хабаровского края будут работать с загрузкой в 75%. Кроме того, жители региона смогут компенсировать часть затрат на летний отдых.

По краевой программе сумма компенсации за смену в 21 день составит 11 601 рубль. В случаях если смена будет длиться меньше указанного срока, выплата будет пересчитана. Кроме того, по федеральной программе покупателям путевок полагается компенсация 50%. При этом стоит отметить, что сумма возврата составит не более 20 тысяч рублей. Участником программы по возврату 50% могут стать родители, которые оплатили путевку картой «Мир» на сайте лагеря. Деньги будут возвращены на счет в течение пяти рабочих дней. Вернуть половину стоимости не смогут те родители, которые купили путевку до старта программы.

Пока на сайте правительства Хабаровского края о своей готовности принять детей в летний сезон заявили 13 загородных лагерей, два из которых пока ждут положительного ответа на старт работ от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае».

В КГБОУ КДЦ «Созвездие» на летний сезон уже известно о старте трех профильных смен. Со 2 по 15 июня в дружине «Созвездие» пройдет смена «Топ-20» для ребят от 7 до 17 лет. С 15 по 28 июня в дружине имени Бонивура пройдет краевая профильная смена «Манжарика» для школьников от 9 до 11 лет. С 19 июня по 2 июля профильная смена «Бизнес-дети» пройдет в дружине «Созвездие» для детей от 10 до 13 лет.

В АНО ЦООД «Изумрудный город» смены начнутся с 16 июня. Лагерь будет принимать школьников от 6 до 18 лет. С 16 июня по 6 июля в лагере пройдет смена «Настоящие герои». Вторая смена «Тайна планеты «Кошевой» начнется 10 июля и продлится до 30 июля. Последняя смена «Сочиняем мечты» продлится с 3 до 23 августа.

В МОУДО «Буревестник» также пройдут три полноценные смены. Школьники от 6 до 17 лет смогут съездить на смены с 18 июня по 8 июля, с 11 по 31 июля и с 3 по 23 августа.

ЧУ ООД «МИР ДЕТСТВА» начнет принимать школьников от 6 до 18 лет с 3 июня. Первая смена «Я - гражданин и патриот России» продлится с 3 по 23 июня. С 25 июня по 15 июля в лагере пройдет смена «Академия ребячьих талантов». А с 17 июля по 6 августа будет идти смена «Планета 3D: Думай! Дружи! Действуй!». Завершающая смена «Танцспортландия» пройдет с 8 по 28 августа.

АНООО «Детский лагерь «ОКЕАН» в 2021 году примет ребят с 6 до 18 лет. На лето в лагере подготовлено несколько тематических смен. С 5 по 14 июня пройдет смена «Дети Амура - жизнь и творчество». С 6 июня по 3 июля можно посетить смену «Республика детства - Хабаровск». Смена «Славянский дом» пройдет с 5 по 20 июля. С 22 июля по 8 августа пройдет смена «Свистать всех наверх». А с 10 по 23 августа можно съездить на смену «Паруса дружбы».

Кроме того, этим летом свои двери готов открыть МАУ СОЛ «Олимп». Там пройдет четыре смены с 14 по 27 июня, с 1 по 21 июля, с 25 июля по 11 августа, а также с 15 по 28 августа.

Летний отдых в 2021 году организует и ЦАМ КГАУ «Дом молодежи». Для школьников от 7 до 17 лет пройдет три смены: с 7 по 20 июня, с 23 июня по 6 июля, а также с 9 по 22 июля.

ДОЛ имени Заслонова ст. Комсомольск сейчас ожидает результатов заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Лагерь подготовил три летние смены для детей от 6 до 16 лет. Смены планируются на период с 10 по 30 июня, с 3 по 23 июля, а также с 26 июля по 15 августа. Однако в случае если санитарно-эпидемиологическое заключение не будет получено вовремя, первая смена может быть отменена.

ЗОЛ «Энергетик» также ждет решения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Однако на лето 2021 года там уже запланированы тематические темы. Первая - культурологическая смена «Мой край» - продлится с 9 по 22 июня. Вторая - досугово-творческая смена Energy-TV - пройдет с 25 июня по 15 июля. Третья - профессионально ориентированная смена «Город мастеров» - запланирована с 18 июля по 7 августа. И последняя - физкультурно-спортивная смена «ЗОЖ» - состоится с 10 по 30 августа. Однако в случае если санитарно-эпидемиологическое заключение не будет получено вовремя, первая смена может быть отменена.

ДОЛ «Металлург», МАУ ДО ДОЦ «Орбита» и ЗОЛ «Олимп» имени Г. Ф. Байдукова в Николаевском районе пока не предоставили информацию об актуальных сменах на грядущее лето. Однако учреждения уже включены в реестр организаций, готовых принять в лето 2021 года детей.

По вопросам проведения детской оздоровительной кампании краевым министерством образования и науки создана горячая линия. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8-909-802-09-11.