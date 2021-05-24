Фестиваль «Амурский кампус: Твой ход» прошел в Хабаровске Фото: Вера ПИДЧЕНКО

23 мая на набережной краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского состоялся фестиваль «Амурский кампус: Твой ход». Главным организатором мероприятия выступила Хабаровская региональная организация «Российский союз молодежи». Проект был организован совместно с всероссийским студенческим конкурсом «Твой ход».

- «Амурский кампус» - это единственная площадка для студенческой молодежи, созданная руками той же молодежи некоммерческой организации. Это новый взгляд на привычные мероприятия, который транслирует молодежь, - рассказала Анастасия Никонова, руководитель Хабаровской региональной организации «Российский союз молодежи», организатор фестиваля «Амурский кампус: Твой ход».

Территория фестиваля была поделена на четыре тематические зоны: «Твоя точка роста», «Твои возможности», «Твой ритм», «Твой вклад». Пройдя каждую площадку, жители города узнали о студенческой жизни, форумных компаниях, работе молодежных организаций «РДШ», «Российский союз молодежи», «Поколениум».

- Мы хотели показать ребятам площадки, которые помогут им самореализоваться. Для этого было принято решение разделить локации на четыре зоны, - поделилась Анастасия Никонова.

Наряду с этим на мероприятии было представлено благотворительное общественное движение - приют «Ангел-хранитель». Данная организация помогает животным, которые попали в пункт временного содержания. В рамках фестиваля они принимали ветошь и корм для животных, показывали главных жителей приюта - собак.

Рядом с ними расположились Хабаровское региональное отделение общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» и военно-исторический клуб «Амурский рубеж». На мероприятии представители организаций показали проект «Судьба солдата», провели мастер-класс по работе с металлоискателем, а также продемонстрировали оружие Великой Отечественной войны.

- Мы хотим познакомить людей с нашим движением. Для этого на площадку привезли несколько артефактов, которые нашли на местах сражения в годы Гражданской войны - различные снаряды, стаканы, гильзы, орудие труда. Мы хотим наглядно показать людям, почему наше движение необходимо поддерживать, - рассказала Татьяна Васильченко, заместитель председателя по проектной деятельности регионального отделения «Поисковое движение России» в Хабаровском крае.

На главной сцене краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского прошло несколько образовательных лекций. Так, ребята из OpenSpace рассказали о работе системы образования, поделились своими знаниями и опытом, как необходимо продвигать образовательные проекты. Максим Чин-Шу-Лан представил хабаровский клуб литераторов, а также поговорил о литературе с жителями города. Инна Хопта провела открытый диалог с молодежью, а Владимир Блинком рассказал о том, как совместить спорт, бизнес и школу.

Для творческих хабаровчан танцевальный клуб Dance Nation провел баттлы, а Кирилл Ключник в фристайле доказал всем жителям, что «правильный ход - это твой ход». Завершением фестиваля стал концерт, в котором приняли участие солисты творческой школы Виктории Ковальчук, танцевальной школы Dance Nation, танцевального арт-проекта «Вверх ногами», студии DAY, Семен Орбо и «Веранда» с авторскими композициями и фаер-шоу с номером «Пульс».