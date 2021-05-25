Кровавую луну увидят хабаровчане 26 мая Фото: Петр МОЛОТОВ

Уже завтра, 26 мая, над небом Хабаровского края произойдет редкое астрономическое событие. В эту среду ожидаются перигей, полнолуние и полное затмение Луны.

- Завтра, 26 мая, с 12:45 до 15:53 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на Дальнем Востоке. Луна в ходе своего движения по орбите в 14:19 (мск) погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 лунного диаметра. Полная фаза лунного затмения продлится всего лишь 14,5 минуты. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес, - сообщила пресс-служба Московского планетария.

Считается, что день суперлуния будет чрезмерно эмоциональным. Так как суперлуние совпадет с затмением, астрологи рекомендуют не выходить за границы личной зоны комфорта в этот день, чтобы избежать конфликтов.

- 26 мая произойдет полное лунное затмение, которое будет видно в вечернее время на нашей территории. Полнее лунное затмение совпадет еще и с таким явлением как суперлуние. Ожидается, что Луна станет кроваво-красного цвета. Начало затмения 26 мая 2021 года в 19:44, а максимальной фазы затмение достигнет в 21:18 хабаровского времени. Закончится затмение в 22:52. Все оно будет длиться 5 часов и две минуты, теневая фаза - три часа 8 минут, а полная - 14 минут 30 секунд. При этом верхний край лунного диска окажется ближе к границе тени и будет светлее остальных областей. Будем очень надеяться, что погода даст нам возможность сполна насладится этим «кровавым» зрелищем, - сказал хабаровский астроном Владимир Моисеев.